Luciano Boggio pasó de ser el jugador con más minutos en Nacional a pelear un lugar en el 11 ante Universitario

Un repaso rápido marca que Luciano Boggio suma 1.504 minutos jugados en Nacional durante 2026 teniendo en cuenta todas las competencias y perdió el récord de más tiempo en cancha con Maximiliano Gómez (1.529’) en los últimos partidos del Bolso.

Es que el volante que suma 64 partidos con la camiseta del Bolso acumula dos partidos sin ser titular: ante Cerro estuvo en el banco y no jugó y frente a Montevideo City Torque volvió a aparecer como relevo y acumuló 18 minutos en cancha al ingresar en lugar del juvenil Agustín dos Santos.

Precisamente, el futbolista surgido de la cantera es quien empezó a ganar protagonismo en el once y fue quien ingresó desde el arranque en los últimos dos partidos, más allá de que compartieron cancha ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

De cara a lo que será una nueva presentación en el certamen internacional, el entrenador Jorge Bava deberá tomar una decisión que será si pone a Boggio o si continúa Dos Santos. De todas maneras, todo indica que el juvenil quedaría en el once para el partido de mañana ante Universitario (19:00 - ESPN y Disney+).

Cabe recordar que para este partido retornará Lucas Rodríguez que fue expulsado ante Universitario en Perú, cumplió en suelo colombiano por la cuarta fecha, y ahora retornará al equipo y con el sistema de 4-4-2 con el que jugó Bava en los últimos partidos por la Liga AUF Uruguaya, compartiría el “doble cinco” con Dos Santos, por lo que tanto Luciano Boggio como Nicolás Lodeiro deberían volver a esperar su lugar en el banco, aunque son recambios más que importantes que puede tener el cuerpo técnico.

¿Cómo se podría abrir un lugar para Boggio? Si Bava determinara jugar con un 4-2-3-1 y que Maximiliano Gómez aparezca solo como delantero relegando a Maximiliano Silvera del ataque. Luciano Boggio podría pasar a ocupar uno de los lugares del mediocampo como mediapunta o dejando en ese rol a Dos Santos y que Juan Cruz de los Santos -si está bien físicamente- y Baltasar Barcia jueguen como extremos en el equipo tricolor.

En ese sentido, el equipo con el que Nacional saldría a la cancha para enfrentar a Universitario tendría a Luis Mejía en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera (en caso de que no llegue Agustín Rogel) y Camilo Cándido en defensa; Baltasar Barcia, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos en zona de volantes; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez en el ataque.