“Me da vergüenza como pediatra”: Lustemberg pidió fortalecer la vacunación antigripal en niños

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, alertó este martes por el bajo porcentaje de cobertura de vacunación contra la gripe en la franja de entre seis meses y cinco años de edad, uno de los grupos priorizados por la cartera. Apenas un 14% de este grupo obtuvo la dosis en lo que va de la campaña 2026, de acuerdo a datos oficiales. “Me da vergüenza como pediatra”, reconoció.

“Chicos, nos tenemos que poner las pilas”, resaltó Lustemberg en el marco de la presentación de reacondicionamientos de salas pediátricas en el Hospital Pereira Rossell, ante un auditorio de académicos y médicos del centro público de referencia nacional. “Que tengamos esta cifra de vacunación en nuestros niños (significa) que hay algo que no estamos haciendo”, agregó.

“Yo voy a firmar un decreto donde todo el mundo va a poder vacunar”, señaló la ministra entre aplausos en el anfiteatro. Lustemberg dijo en una rueda de prensa posterior que con esta medida se buscaría que licenciados en enfermería, pediatras, entre otras disciplinas, puedan vacunar, "cuidando la cadena de frío" de las dosis.

Sarampión

La ministra de Salud Pública exhortó a que quienes asistan al Mundial de Fútbol (México, Estados Unidos y Canadá) cuenten con las dosis contra el sarampión. La recomendación es que las personas nacidas luego de 1967 tengan dos dosis. Las vacunas son de acceso gratuito, en cualquier vacunatorio.

“El riesgo es muy alto de introducir el sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa y de mucho riesgo para los niños”, dijo la ministra. Quien advirtió que a la vuelta del Mundial, quien venga con fiebre, erupción en la piel, mucho resfrío y conjuntivitis "rápidamente se tiene que aislar, ir en avión con tapabocas y concurrir a un centro de salud”, añadió.