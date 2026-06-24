Topolansky propone creación de una comisión parlamentaria para "mejorar" el Fondo Nacional de Recursos

La ex vicepresidenta y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, realizó este miércoles una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo junto a la vicepresidenta Carolina Cosse en la que anunció la iniciativa de crear una comisión honoraria para "mejorar" la ley del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

"Soy una ciudadana de a pie y jubilada, pero no ausente del país", comenzó diciendo Topolansky. Acotó que concurrió al Parlamento "para traer una tarea" y que la anunció en ese lugar ya que en el Poder Legislativo "todos los que están tienen un puñado de votos que los trajo acá".

"Hace unos años se aprobó la ley 16.343, que fue la que creó el Fondo Nacional de Recursos, hoy el fondo tiene dificultades financieras, tiene un déficit muy grande, y esa ley, que inició por las cuestiones cardíacas, se fue agrandando pero no cubre todas las necesidades de la población, y se suceden problemas que no son felices", sostuvo Topolansky.

En ese sentido, sostuvo que "sería bueno", crear "una comisión de notables honoraria" que esté compuesta por médicos, juristas y legisladores que integran las comisiones de Salud de ambas cámaras. Apuntó a que esta comisión deberá tomar la ley ya existente y hacer "una reflexión pública y explicarla".

"Hay mucha gente que no sabe exactamente que todo ese mecanismo (el Fondo Nacional de Recursos) tiene una ley que respalda y ordena", aseveró. Asimismo, añadió que esta comisión deberá "mejorar" la ley, "desarrollarla" y "seguir subiendo escalones".

Recordó que la ley fue idea de Homero Bagnulo, quien fue presidente del fondo desde abril del año 2000 hasta principios de 2005 y sugirió que sea él quien presida la comisión porque "en su momento tuvo la génesis".

Homero Bagnulo. Foto: Archivo El País

"Durante la pandemia [de Covid-19], todos los días me acordaba de Bagnulo, porque fue el que introdujo el alcohol en gel en Uruguay, andábamos obsesionados", acotó.

Para Topolansky, esta comisión podría tener dos funciones. La primera de ellas consistiría en "explicar de que se trata realmente el Fondo Nacional de Recursos, cómo funciona y qué abarca", así como "mirar su financiación y mejorarla". "La otra función incluye si hay que corregir, agregar, sacar o poner", agregó.

Apuntó a que la comisión deberá "proponer un paquete de sugerencias que permitan dar una salida". "Como hay legisladores de las dos cámaras, podrá seguir un feliz viaje", expresó.

Cosse: "Es una excelente propuesta"

Al tomar la palabra, Cosse sostuvo que la iniciativa de Topolansky "es una excelente propuesta, abarcativa y de trabajo".

Carolina Cosse. Foto: Leonardo Maine/El País.

"Estoy segura de que como el Fondo Nacional de Recursos no vive en una isla abstracta, sino que está inmerso en el Sistema Nacional Integrado de Salud, seguramente de esta comisión saldrán otros temas que también apuntan a revisión en algunos casos y mejoras", sostuvo la vicepresidenta. Añadió que hará llegar a todos los legisladores la propuesta.