Tribunal de Apelaciones confirmó que el MSP debe suministrar un medicamento de alto costo a Gonzalo Moratorio

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno confirmó la sentencia que ordenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) suministrar el medicamento Opdualag —combinación de nivolumab y relatlimab— a Gonzalo Moratorio, investigador y docente universitario que padece un astrocitoma grado 4, una forma agresiva de cáncer cerebral. De esta manera, el tribunal rechazó tanto la apelación presentada por el MSP como la del propio demandante y mantuvo incambiado el fallo de primera instancia.

La resolución ratificó que el MSP deberá proporcionar el tratamiento indicado por el médico tratante durante todo el tiempo que sea necesario, según la sentencia a la que accedió El País. Los ministros entendieron que quedó acreditado que el paciente no cuenta con recursos suficientes para afrontar el costo del medicamento, estimado en unos US$ 10.400 mensuales. Si bien Moratorio percibe ingresos por sus actividades en la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo, el tribunal consideró que esos ingresos "son insuficientes para solventar el tratamiento" y tomó en cuenta además que el paciente declaró no poseer bienes ni ahorros para afrontar ese gasto.

El MSP había argumentado que "no existía una ilegalidad manifiesta" en su actuación y que el fármaco "no estaba registrado en Uruguay ni incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos". Sin embargo, el tribunal sostuvo que "la discusión central no es el registro comercial del medicamento, sino si la negativa del Estado a suministrarlo vulnera derechos fundamentales como la salud, la vida, la dignidad y la igualdad". Los ministros concluyeron que, en este caso, "la negativa resultaba arbitraria porque la evidencia médica presentada demostró que el tratamiento es pertinente y beneficioso para mejorar la situación clínica del paciente y prolongar su supervivencia".

La sentencia señala además que "el Estado tiene una obligación constitucional de garantizar la asistencia sanitaria a las personas que no pueden costear los tratamientos necesarios" y que "esa obligación surge tanto de la Constitución como de diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay". En ese sentido, el tribunal entendió que "requisitos administrativos o regulatorios, como la falta de registro del medicamento, no pueden prevalecer cuando están comprometidos derechos esenciales vinculados a la salud y la vida".

Por otra parte, el fallo confirmó que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) no tiene legitimación pasiva para ser condenado en este caso, criterio que ya había sido adoptado en primera instancia. La mayoría del tribunal consideró que "las competencias del FNR se limitan a financiar medicamentos y prestaciones expresamente incluidas en los programas definidos por la normativa vigente" y que la responsabilidad principal en materia de política sanitaria recae sobre el MSP.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones rechazó ambos recursos presentados y mantuvo íntegramente la sentencia de primera instancia, sin imponer condenas en costas y costos a ninguna de las partes.

Gonzalo Moratorio llegando este jueves al juzgado por recurso de amparo. Foto: Estefanía Leal.

Cuál es la situación de Gonzalo Moratorio, el científico que se hizo famoso por su accionar durante la pandemia de covid-19

Semanas atrás Moratorio, apoyado sobre un andador, habló en rueda de prensa a la salida de una audiencia por este caso: "Les pido que me disculpen. Hoy tuve inmunoterapia así que estoy bastante mareado. Pero me parecía fundamental estar hoy en persona, más allá de lo colateral que trae el tratamiento".

"Quiero agradecer muchísimo a la gente, que me manifiesta en cada lugar apoyo, cariño, amor, por sobre todas las cosas. Alguna cosita capaz que hice mejor de lo que pensaba", agregó.

"También quiero agradecerle a la gente que está conmigo todo el día: mi familia, mis amigos y, por sobre todo, ahora que les tocó su turno, a estos dos fenómenos de abogados que tengo, que dejaron la piel en la cancha defendiendo una causa que creemos más que justa", marcó el científico.

Gonzalo Moratorio ingresando al juzgado por recurso de amparo para obtener medicamentos de alto costo para tratar su tumor cerebral. Foto: Estefanía Leal.

Respecto a que haya tenido que pasar por un juzgado para obtener la medicación prescrita por el médico dado su alto costo, el científico respondió que "las reglas tienen que ser para todos las mismas, está bien que sea así".

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad, el 22 de mayo de 2025, el científico ha recibido tratamientos convencionales en el país, así como también varias terapias de punta en Sao Paulo (Brasil). Hace más de un mes inició con la inmunoterapia con Opdualag, costeado por el Institut Pasteur y privados.