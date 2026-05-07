Lanzan espectáculo musical a beneficio de Gonzalo Moratorio: 10 conjuntos tocarán el 4 de junio en Antel Arena

"Sencillamente no tengo palabras de agradecimiento para Daecpu, y para todo el colectivo de personas que detrás está trabajando de forma incesante para que todo esto se materialice”, sostuvo Gonzalo Moratorio en el lanzamiento del festival que se realizará en el Antel Arena el 4 de junio, a beneficio del científico, con el objetivo de que pueda mantener los tratamientos de alto costo para atender el tumor cerebral agresivo que padece desde hace un año.

“Cuando lo necesitamos él estuvo, ahora nos toca a nosotros”, resaltó el afiche del evento impulsado por Gustavo "Pato" Torena, que luego fue apuntalado por la organización que nuclea a directivos de agrupaciones de Carnaval (Daecpu), y contó con apoyo de Antel, que brindó su multideportivo para desarrollar el festival de murga, música tropical y rock, así como de varios clubes deportivos.

Habrá espectáculos de Spuntone & Mendaro, El Chole, Nacho Algorta y la Sinfónica, Los Fatales, Bola 8, Zíngaros, Asaltantes con Patente, Doña Bastarda, Patos Cabreros y Gabriel Peluffo. Las entradas, que estarán disponibles en Tickantel, van a oscilar entre unos $ 400, $ 600 y $ 800, indicaron desde la organización.

Con el mismo objetivo de sustentar la atención médica de Moratorio se abrió un colectivo en Abitab (número 146734), y se habilitará la línea “0900”, que se dará a conocer el lunes. "Pedimos que todo el mundo colabore”, dijo el presidente de Daecpu, Alfredo Jaureguiverry en rueda de prensa. “Todo lo que entra va directamente a Gonzalo”, puntualizó.

“Tengo la convicción de que voy a ganar esta batalla, que va a ser dura, lo está siendo. Ya llevó dos operaciones en el cerebro en poco más de 11 meses pero acá estoy. Tengo una fuerza bárbara para seguir peleando, sobre todo por mi mujer y mi hija que acaba de cumplir cinco meses”, dijo Moratorio en conferencia de prensa, escoltado por el titular del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, y el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que destacaron su faceta humana y profesional.

“Es un acto de solidaridad, un acto ciudadano. La sociedad civil coordinada a través de Daecpu va a dar una respuesta, probablemente masiva, el 4 de junio. Acá estamos por la amistad que nos une con Gonzalo, por la convicción de que esta es una gesta importante, que conjuga lo mejor del Uruguay”, resaltó Radi en la conferencia de prensa.

Moratorio presentó un recurso de amparo para obtener los fármacos Nivolumab y Relatlimab para hacer inmunoterapia, que se comercializan bajo el nombre de Opdualag, que cuestan US$ 30.000 al mes. La Justicia condenó, en primera instancia, al Ministerio de Salud Pública (MSP) a brindarle el tratamiento. Sin embargo, la cartera resolvió apelar el fallo, que ahora deberá laudar un tribunal de apelaciones. Ante la posibilidad de un fallo adverso, se activó el espectáculo y colectas para que pueda sostener el tratamiento que solicitó y otros cuidados que requiera.

Consultado sobre la apelación del MSP, postura general en los amparos, Moratorio respondió: “¿Me llamó la atención? Si, ¿tengo que pararme a pensar por qué con todo lo que uno trabajó y demás? Prefiero que no, sino seguir para adelante, focalizado, y creer en la Justicia porque se apeló. Estoy seguro que el fallo luego va a ser favorable y voy a poder acceder al tratamiento de alto costo”, dijo.