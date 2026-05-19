Médico explicó tratamiento al que busca someterse Moratorio: necesita US$ 1.000.000 para poder participar

Fernado Moreno, un médico que reúne 1.6 millones de seguidores en la red social Instagram, grabó un video junto al científico Gonzalo Moratorio, que atraviesa desde hace meses un tumor cerebral agresivo.

En la filmación, el profesional tocó tres puntos claves: la enfermedad que enfrenta el científico, el tratamiento al que se va a someter y la campaña de recaudación que comenzó para ayudarlo a poder costearlo.

"Él sufre de un glioblastoma cerebral, que es un tumor maligno al nivel del cerebro. Ya saben que ha tenido una operación, y luego una segunda operación, donde se detectaron nuevamente células malignas. Ahora está con una inmunoterapia, luego de terminar con la radioterapia", explicó.

Moreno agregó que, si bien la inmunoterapia "es muy efectiva", ahora hay otro tratamiento en fase experimental disponible: la terapia Car-T. "Car-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T de él van a ser alteradas genéticamente para que puedan detectar, atacar y destruir directamente ese tumor maligno tan agresivo", señaló.

Para poder entrar al ensayo clínico del tratamiento se debe abonar un ticket de US$ 1.000.000.

Gonzalo Moratorio, este jueves, ingresando al Palacio de los Tribunales. Foto: Estefanía Leal.

"La fase 1 ha demostrado una disminución del 60% de los tumores de ese tipo", agregó. Moreno reiteró que, si bien Moratorio en la actualidad se está tratando con inmunoterapia y está teniendo buenos resultados, su tumor es muy agresivo. En caso de dispersarse o expandirse, podría comenzar la terapia de Car-T si tiene el dinero, que "puede llegar a ser curativa".

Para aquellos que deseen colaborar están disponibles la cuenta HSBC Bank - 3699135, a nombre de Natalia Ibañez y/o Gonzalo Moratorio, y el colectivo Abitab número 146734 a nombre de Gonzalo Moratorio.

Lanzan espectáculo musical a beneficio de Gonzalo Moratorio

"Sencillamente no tengo palabras de agradecimiento para Daecpu, y para todo el colectivo de personas que detrás está trabajando de forma incesante para que todo esto se materialice”, sostuvo Gonzalo Moratorio en el lanzamiento del festival que se realizará en el Antel Arena el 4 de junio, a beneficio del científico, con el objetivo de que pueda mantener los tratamientos de alto costo para atender el tumor cerebral agresivo que padece desde hace un año.

Gonzalo Moratorio en el lanzamiento del espectáculo musical a beneficio del científico. Foto: Daecpu.

“Cuando lo necesitamos él estuvo, ahora nos toca a nosotros”, resaltó el afiche del evento impulsado por Gustavo "Pato" Torena, que luego fue apuntalado por la organización que nuclea a directivos de agrupaciones de Carnaval (Daecpu), y contó con apoyo de Antel, que brindó su multideportivo para desarrollar el festival de murga, música tropical y rock, así como de varios clubes deportivos.

Habrá espectáculos de Spuntone & Mendaro, El Chole, Nacho Algorta y la Sinfónica, Los Fatales, Bola 8, Zíngaros, Asaltantes con Patente, Doña Bastarda, Patos Cabreros y Gabriel Peluffo. Las entradas, que estarán disponibles en Tickantel, van a oscilar entre unos $ 400, $ 600 y $ 800, indicaron desde la organización.

“Tengo la convicción de que voy a ganar esta batalla, que va a ser dura, lo está siendo. Ya llevó dos operaciones en el cerebro en poco más de 11 meses pero acá estoy. Tengo una fuerza bárbara para seguir peleando, sobre todo por mi mujer y mi hija que acaba de cumplir cinco meses”, dijo Moratorio en conferencia de prensa, escoltado por el titular del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, y el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que destacaron su faceta humana y profesional.