Aplazan obras en Maciel por "mala praxis" de arquitectos de ASSE que cambiaran proyecto de Hemodiálisis

Redacción El País

El nuevo Centro de Hemodiálisis del Hospital Maciel, que está en construcción, debió ser reformado luego de que constataran semanas atrás que sus dimensiones no respetaban lo sugerido por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), que financia los tratamientos, según informaron fuentes del centro ubicado en Ciudad Vieja.

Días antes de Semana de Turismo, los integrantes de la Comisión de Apoyo del Maciel se enteraron de un dato que alertó tanto a las autoridades del hospital como a los jerarcas centrales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El arquitecto contratado por dicha comisión, encargado de controlar el avance de la obra, comunicó en una reunión que el edificio -que en mayo de 2023 se anunció que se iba a inaugurar en febrero de 2024- no respetaba las medidas que establece el FNR para los centros de este tipo.

La molestia y sorpresa, aseguraron fuentes del encuentro a El País, fue total. Se manejó en esa reunión que el proyecto, que había sido elaborado por el Departamento de Arquitectura de ASSE, implicaba una “mala praxis arquitectónica”.

Tras reproches realizados desde el Maciel, un equipo de dicho departamento trabajó durante la Semana de Turismo para reformar el diseño.

Los ajustes de diseño de la obra implicarán un sobrecosto de $ 6 millones que abultan un presupuesto total de casi US$ 2 millones. El Maciel inyectará US$ 1 millón y ASSE dijo que sumaba $ 30 millones, pero hora hay un debate sobre quién pagará el ajuste tras el error.

El edificio ahora se prevé inaugurar en junio -aunque hay voces que estiman que esto sucederá recién en setiembre.

Homero Bagnulo. Foto: Archivo El País

El proyecto que había hecho el Departamento de Arquitectura de ASSE tomó como base un plan que había diseñado la Comisión de Apoyo del Maciel liderada por Homero Bagnulo -que fue retirado del cargo en febrero de 2023. El plan original contaba ya con la habilitación del MSP y de la IMM.

El problema se dio porque la división de arquitectura de la organización decidió realizar varios cambios al proyecto, por ejemplo retirar un piso entero.

Bagnulo, que presidió el FNR en el gobierno de Jorge Batlle, había liderado todo el plan para generar este centro de hemodiálisis de última generación al lado del Maciel. Lo había hecho luego de que el FNR sancionara en varias oportunidades al hospital por sus instalaciones. Al principio tuvo el apoyo de ASSE central, pero luego se puso en tela de juicio la inversión que se haría, de $ 80 millones, una cifra similar a la que se gastará ahora.

Para financiar parte del nuevo edificio, la comisión pidió un préstamo al Banco República. ASSE lo rechazó tras indicar que la intención no era terminar de pagar la obra en otro período de gobierno. Bagnulo insistió en que la obra se podría pagar sola con el dinero que se recibiría del FNR para financiar los tratamientos de los pacientes.