Todos los centros de diálisis del país acumulan observaciones por mal uso de equipos

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) realizó observaciones, al menos una vez, a todos los centros de hemodiálisis del país por la cantidad de horas de uso de sus equipos entre 2015 y 2022. En tanto, el 20% de las clínicas recibieron observaciones por este motivo todos los años durante ese período. Los datos se desprenden de un pedido de acceso a la información pública realizado por El País.

El FNR es una persona pública no estatal que financia desde 1981 los tratamientos de hemodiálisis -que se realizan en 38 centros- y diálisis peritoneal -que se llevan adelante en ocho centros.

La directora del FNR, María Ana Porcelli, dijo a mediados de marzo que en 2022 se realizaron 3.392 tratamientos de hemodiálisis y 252 procedimientos de diálisis peritoneal, en los que “se invirtió en total $ 2.500 millones”, consignó la página web de Presidencia.

El País consultó al organismo por la cantidad de observaciones a 46 centros por los tratamientos entre 2015 y 2022. Concretamente, ocho de estos Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) de hemodiálisis tuvieron observaciones por la cantidad de horas de sus equipos durante todos esos años, según el FNR.

Estos centros son: Camedur-Cenica (Durazno), Comef (Florida), Universal (Montevideo), Camoc (Carmelo). Además INU (Montevideo), Cedina (Montevideo), Sedic (Montevideo) y Canimel (Melo), cuatro de las cinco clínicas que tiene la empresa Centros Nefrológicos Uruguayos (Ceneu).

Ceneu junto con Diaverum -una multinacional de origen sueco que opera en 24 países y realiza “seis millones de tratamientos anuales”, según su web- son los grupos más grandes en Uruguay y concentran 13 centros.

FNR indicó que Camedur-Cenica, Camoc, Hospital Evangélico, INU, Comepa, Sociedad Médico Quirúrgica Salto, Comef, Círculo Católico (ex Casa de Galicia) y Canmu cursaron el trámite de “renovación/incorporación” de equipos de diálisis ante el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Por otro lado, se señaló que tanto Canimel, Sedic y Uruguayana pidieron al FNR una partida extraordinaria para la “renovación de equipos”.

La ordenanza 276/018 del MSP establece que los equipos “desde las 20.000 horas de uso deberán aumentar la frecuencia de controles de mantenimiento preventivo, evaluándose la continuidad de su uso de acuerdo al desempeño y requerimiento de intervenciones correctivas, no debiendo exceder las 35.000 horas de uso”.

Esto se registra en visitas anuales que hace el FNR, que en caso de realizar observaciones “el monitoreo se realiza con mayor frecuencia”. El organismo hace el “monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados de las técnicas financiadas” a todos los IMAE.

dato Tratamiento permanente a unas 3.000 personas La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son procedimientos permanentes que se aplican a quienes tienen insuficiencia renal crónica extrema. Los tratamientos sustituyen las funciones del riñón tras una pérdida definitiva. La hemodiálisis incluye una máquina que actúa como riñón artificial que extrae la sangre, la envía a un filtro de diálisis que con líquidos especiales eliminan las toxinas y después la devuelve al organismo. Se hace cuatro horas por día, tres veces a la semana. La diálisis peritoneal crónica ambulatoria (DPCA) implica introducir un líquido al abdomen, donde se absorben las toxinas, y luego se drena a una bolsa.

Un importante especialista del sector, que prefirió no ser identificado, dijo a El País que la auditoría que hace el FNR a cada centro es “proactiva” y no “punitiva”. Agregó que el sistema “solidario” uruguayo funciona “bien” y le permite a cualquier ciudadano acceder sin costo al tratamiento. “Uruguay compara su registro con Estados Unidos y con la Unión Europea. El resto (en la región), no pica”, graficó la fuente.

La ordenanza del MSP señala que cada centro “debe poseer equipos de hemodiálisis de reserva en número suficiente (cada diez equipos se debe contar con uno de respaldo), para asegurar la continuidad de la atención”.

El FNR evalúa a los centros de hemodiálisis y diálisis peritoneal en cuatro aspectos: “equipamiento”, que comprende las horas de uso de las máquinas; “procesos”, “estructura“ y “capital humano”.

El centro con menos observaciones del FNR en cuanto al “equipamiento” entre 2015 y 2022 fue Nephros (Montevideo), que solo fue notificado por ello en 2021. Le sigue el centro Diaverum Renis (Montevideo), que si bien aparece “sin datos” en 2021, no tuvo observaciones en esta área entre los años 2017 y 2020 y el año pasado. Con el mismo nivel de cumplimiento, se ubica el Hospital de Clínicas, que no fue notificado en 2016, de 2018 al 2020 y en 2022.

El Hospital Maciel, el otro centro público que tiene un IMAE de hemodiálisis, tuvo observaciones por los equipos todos los años, salvo en 2022.