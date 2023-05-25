FNR comenzó entrega de agua embotellada para los pacientes de diálisis

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) comenzó esta semana a repartir agua embotellada a pacientes de diálisis, según informó a El País María Ana Porcelli, directora general del organismo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó el martes 9 de este mes que quienes tengan una enfermedad renal crónica deben evitar “en lo posible” el consumo de agua de OSE, y en tal caso no beber más de un litro por día.

El miércoles 10, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, anunció que el FNR entregaría “directamente” agua embotellada a esta población, tomando en cuenta que el organismo centraliza los tratamientos para pacientes que deben realizarse diálisis, que son unos 3.000 en Uruguay.

Mientras, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) hizo el viernes 18 la transferencia monetaria de $ 1.200 a unos 20.000 usuarios para que accedan a dos litros de agua mineral por día, por un mes, la entrega directa a los pacientes de diálisis empezó recién este lunes, confirmó Porcelli.

De un total de 3.000 pacientes de diálisis, unos 1.800 están en Montevideo y Canelones, zona afectada por el aumento de sodio. Por el momento, 1.500 usuarios pidieron agua embotellada, que se está enviando a los diferentes hogares.

Porcelli contó que cuando comenzaron a buscar un proveedor de agua, la empresa Salus ofreció donar 27.000 litros, que sirven para cumplir con la demanda.

Además, se buscó que los usuarios no deban cargar el agua, que sirve para beber y cocinar. Para ello, el Correo Uruguayo ofreció la distribución en los domicilios. “Están la mitad del día, tres días a la semana, en un centro de diálisis. No pueden estar cargando líquido, y no todos lo pueden ir a buscar”, graficó la funcionaria.

El FNR, a su vez, comenzó a registrar los domicilios “actualizados” y horarios de entrega. Este paso implicó un relevo de los centros de diálisis que se extendió hasta la semana pasada, dijo la funcionaria.

El comienzo de la entrega ya presentó algunas complicaciones, sobre todo en Canelones. Detectaron que en algunos domicilios no había nadie que pudiera recibir el agua en el horario indicado. Para evitar perjuicios a los usuarios y a la empresa de cadetería, se va a informar en centros de diálisis un teléfono del Correo al cual llamar para concretar la entrega de agua embotellada.

El pedido del FNR fue de una entrega mensual de unos 30 litros de agua. No obstante, por el tamaño de la flota del Correo, esta semana distribuirán seis botellas de dos litros a cada usuario. La distribución semanal de 12 litros se replicará por las próximas dos semanas.

La funcionaria del FNR remarcó que el costo de esta entrega lo iba a asumir la persona pública no estatal tras el anuncio de Rando, pero finalmente por la “colaboración” de la empresa del puma y el Correo, no implicará gastos.

“Fueron ellos que lo ofrecieron, nosotros no pedimos nada a nadie”, indicó.

Porcelli, además, manifestó que estos pacientes son los que están siendo “más controlados” desde el aumento de la salinidad en el agua, y recordó que suelen ir tres veces por semana a los centros de diálisis. “Vienen siendo rigurosamente controlados, todos ellos”, insistió.

Por otro lado, puntualizó que los pacientes de hemodiálisis “no pueden ingerir” la cantidad de agua que se recomienda consumir al día, unos dos litros. Esto es así porque en el tratamiento médico “reciben un volumen de líquidos enorme y no pueden consumir más de entre 500 y 800 mililitros por día, porque se sobrehidratarían”, acotó.