Enfermeros que realizan diálisis entran en conflicto porque en vez de tres pacientes deberán atender cuatro

Por Agustín Magallanes

La Unión de Funcionarios de Diálisis (UFD) está en conflicto por la cantidad de pacientes que atienden por turno: eran tres y -por la aplicación de una ordenanza del último gobierno del Frente Amplio- algunos centros les piden que controlen a cuatro. En Uruguay, unas 3.000 personas reciben el tratamiento de diálisis crónica.

Pedro González, dirigente de la UFD -bajo la órbita de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS)- dijo a El País que “históricamente” un auxiliar de enfermería asistió a tres usuarios por turno de hemodiálisis. Sin embargo, la ordenanza 459/2016, ratificada dos años después (276/2018), modificó esto. Se brindó la posibilidad de que cada enfermero asista hasta “un máximo de cuatro usuarios” por turno, lo que comenzó a aplicarse recientemente con más énfasis.

González dijo que el sindicato no prevé por ahora la paralización de actividades, pero lanzó una advertencia: “Se puede perjudicar la calidad de atención del paciente”.

Reconoció, también, que una medida de otro tenor resultaría complejo aplicar por lo clave que resulta la diálisis, que es para quienes padecen una insuficiencia renal crónica extrema. El 93% de los procedimientos en los que trabajan son de hemodiálisis y el 7% de diálisis peritoneal.

La UFD apuntó contra la empresa Centros Nefrológicos Uruguayos (Ceneu), que trabajaba con la relación de cuatro pacientes por enfermero desde 2017 en dos de sus cinco centros. El conflicto se desató ahora porque la firma comenzó a aplicar esto desde marzo en sus otros centros de la capital.

El sindicalista indicó que por un programa de nefroprevención en el país, los pacientes “entran cada vez más tarde” al tratamiento. Con usuarios con “mayor comorbilidad”, el trabajo es de “mayor cuidado”, explicó.

La UFD teme que se expanda en más centros el cambio de atención a pacientes de diálisis. Ya hubo nueve instancias de negociaciones entre el sindicato y Ceneu en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y aseguran que no buscan más salario o más días libres, sino mantener el criterio histórico. La FUS pidió este martes una reunión con la ministra de Salud, Karina Rando, y representantes del MTSS con el objetivo de cambiar la ordenanza. El País consultó al MSP, que prefirió no hacer declaraciones al respecto.

Consultadas por El País, fuentes de Ceneu dijeron que reiteraron en reuniones con el MTSS que hay estudios internacionales que “avalan” la relación de “hasta cinco o más pacientes por enfermero utilizando la misma tecnología que en Uruguay”. Incluso que se “mantiene la calidad de atención” en sus centros de Pando y Melo -donde se empezó a aplicar hace años esta medida-, lo que fue “ratificado” en informes de auditoría anuales del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

La empresa, en tanto, planteó que el FNR, amparado en la ordenanza 276/2018 “ajustó a la baja el arancel de hemodiálisis. Valoraron que Ceneu tomó esta decisión “cinco años después, esperando que se diera el momento más propicio”.

La firma también indicó que actualmente tiene una baja de tres enfermeros titulares que “por jubilación, enfermedad y otros motivos personales se retiraron voluntariamente de la actividad”. Esto, indicaron, “permite que no se pierdan puestos de trabajo, ni haya pérdida salarial asociada”.