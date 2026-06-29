Un niño murió por meningococo y son cinco los fallecidos por esta causa, señaló la ministra Lustemberg

Un niño murió por meningococo y son cinco los fallecidos por esta enfermedad en lo que va del 2026. Además, se registraron 19 casos en el año, según informó este lunes la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg.

"Estamos muy atentos. Lamentamos el fallecimiento de este niño por meningococo, confirmado hoy por laboratorio. Es el quinto fallecimiento por esta causa", aseguró la ministra en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

Lustemberg expresó que hay "19 casos que han evolucionado bien", pese a que se trata de "una enfermedad potencialmente grave". "Le estamos dando seguimiento caso a caso desde la Dirección de Epidemiología", aseguró la jerarca de Estado. Además, indicó que el miércoles será convocada la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.

CNAV: evaluará la compra de más dosis contra meningococo Foto: Canva

Vacuna antimeningocócica

"El año pasado, cuando asumimos, tomando una recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, decidimos introducir la vacuna antimeningocócica", recordó Lustemberg, y señaló que el serotipo C es el predominante en Uruguay y está vinculado a cerca del 70% de los fallecimientos.

La secretaria de Estado reiteró que la principal herramienta para prevenir la enfermedad es la vacunación y exhortó a las familias a verificar que los niños comprendidos en los grupos priorizados tengan el esquema al día. "La convocatoria es a cada una de las familias que tienen niños de 2, 4, 6 meses, de 1 año y 15 meses y de 11 años a vacunarse contra el meningococo",afirmó.

"Teníamos un 60 y pico por ciento de cobertura y hoy me informan desde Epidemiología que ha aumentado a un 79%", señaló, al tiempo que anunció que entre el 7 y el 9 de julio se realizará una jornada nacional para reforzar la vacunación y controlar que los niños tengan todas las dosis correspondientes.

Por último, Lustemberg descartó que se trate de un brote. "Todavía no es un brote, no hay transmisión intracomunitaria. Sí hubo un caso intrafamiliar en Soriano y eso requiere una evaluación muy rigurosa", concluyó.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.