Horas violentas en Montevideo: dos hermanos fueron asesinados y se registró un tercer homicidio

Tres homicidios se registraron entre la noche del lunes y la mañana del martes en Montevideo, completando cuatro en las últimas 24 horas si se tiene en cuenta el crimen de una mujer de 66 años en su casa de la Aguada, un caso por el que fue detenido un hombre, pareja de la víctima.

La investigación por el crimen ocurrido en una vivienda ubicada en Emilio Pardo Bazán y Hocquart "permitió detener al principal sospechoso del hecho", dijo la Policía en un comunicado de la Jefatura. "El detenido, mayor de edad y pareja de la víctima, permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento del caso", se añadió en el escrito. El hombre declara este martes ante la Fiscalía.

A su vez, sobre la noche del lunes dos hermanos de 28 y 35 años fueron asesinados en Cayetano Moretti e Ignacio Pedralbes, en el barrio Lavalleja, según confirmaron a El País fuentes policiales. Telemundo (Teledoce) informó que el más joven de los hermanos tenía ocho antecedentes penales y el otro tenía seis.

Tras una serie de disparos registrados en la zona, las víctimas fueron trasladadas a un sanatorio pero los médicos constataron su fallecimiento. La Policía incautó algunos casquillos en la zona y buscará más pistas para dar con los responsables del doble crimen.

En la mañana de este martes se constató otro homicidio en Jacobo Varela y Rafael Eguren, en el barrio Pérez Castellanos. Allí murió producto de impactos de bala un hombre de 38 años con once antecedentes penales, según informó el citado informativo. También se encontraron en la zona algunos casquillos que serán analizados por la Policía.