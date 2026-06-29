"Responsabilidad de los progenitores": inician investigación administrativa tras muerte de niño en Colonia

La Jefatura de Policía de Colonia inició una investigación luego que un niño de 11 años matara a otro mientras manipulaba el arma reglamentaria de su madre, funcionaria policial. El incidente tuvo lugar durante horas de la tarde del domingo en la localidad de Rosario, según informó en una primera instancia el medio Diario Helvecia y confirmó El País con fuentes policiales.

Paulo Costa, jefe de Policía de Colonia, explicó durante una conferencia de prensa brindada durante la tarde del lunes que se abrió una investigación de "urgencia" y que el caso "seguramente termine en un sumario".

El niño que disparó es menor de 13 años, por lo que el caso pasó a ser investigado por el Juzgado de Familia de Rosario, ya que no hay imputación. "La responsabilidad directa es de sus progenitores, de sus padres. Creo que la línea de investigación va por ese lado, buscando como objeto la responsabilidad de los progenitores", señaló, en la conferencia consignada por el medio local Retratos de Rosario.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

"Estamos muy apenados, en virtud de que hay una funcionaria policial como responsable del caso. Al hecho en sí le dimos la respuesta que damos siempre, en virtud de los protocolos: se procede Policía Científica al lugar, al igual que Fiscalía. También tomó intervención médico forense", agregó.

Según había consignado el medio local, se cree que los menores estaban solos al momento del incidente.