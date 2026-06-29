Niño mató a otro con el arma de reglamento de su madre en Colonia: autoridades investigan el caso

Un niño de 11 años mató a otro de 12 de un disparo en la localidad de Rosario, departamento de Colonia, durante la tarde de este domingo. Según informó Diario Helvecia y confirmó El País con fuentes policiales, el menor manipulaba el arma de reglamento de su madre cuando sucedió el incidente.

Las autoridades investigan el caso. De acuerdo a lo informado por el medio local, los niños se encontraban solos cuando se disparó el arma de fuego.

Una mujer fue asesinada a golpes en su casa de la Aguada: investigan el móvil del crimen

Una mujer de 65 años que vivía en Emilia Pardo Bazán y Hocquart, en el barrio de la Aguada, fue asesinada a golpes y su cuerpo fue encontrado en la mañana de este lunes. Según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El País, el caso está en proceso de investigación y se emitirá un comunicado una vez que se tenga más información.

Datos primarios consignados por Telemundo (Teledoce) y Telenoche (Canal 4) señalan que la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio, tenía heridas en la cabeza producto de los golpes.

Aún no está claro el móvil del crimen pero no se descarta un intento de robo. Ahora la Policía toma declaraciones a familiares y posibles testigos del barrio, y se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar encontrar al responsable.