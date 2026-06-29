Una mujer fue asesinada a golpes en su casa de la Aguada: investigan el móvil del crimen

Una mujer de 65 años que vivía en Emilia Pardo Bazán y Hocquart, en el barrio de la Aguada, fue asesinada a golpes y su cuerpo fue encontrado en la mañana de este lunes. Según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El País, el caso está en proceso de investigación y se emitirá un comunicado una vez que se tenga más información.

Datos primarios consignados por Telemundo (Teledoce) y Telenoche (Canal 4) señalan que la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio, tenía heridas en la cabeza producto de los golpes.

Aún no está claro el móvil del crimen pero no se descarta un intento de robo. Ahora la Policía toma declaraciones a familiares y posibles testigos del barrio, y se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar encontrar al responsable.

Policía detuvo a un requerido por el triple homicidio de octubre de 2025

Por otro lado, la Policía informó este fin de semana que en un control vehicular en Colonia logró detener a un hombre requerido por su presunta participación en el triple homicidio registrado el pasado 3 de octubre en Casabó, Montevideo.

La detención fue en la ruta 1. El hombre tiene 46 años e iba como acompañante. La Policía incautó 154 gramos de droga en el operativo.

Murió una persona en situación de calle en el Prado

Un hombre de 49 años fue hallado muerto en la vía pública en la noche de este domingo. Se trata de una persona que se encontraba en situación de calle y que se había acostado a dormir en la esquina de Joaquín Suárez y Ruy Barboza, en el Prado de Montevideo.

Ahora resta investigar cuál fue la causa de muerte pero efectivos policiales descartaron signos de una muerte violenta, como un homicidio. Investigadores intentarán determinar si, por ejemplo, el frío invernal tuvo efecto en el deterioro de la salud de la persona.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el fallecimiento del hombre fue constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de ASSE.

"Un testigo manifestó que el hombre había llegado caminando al lugar y se había acostado aproximadamente una hora antes de ser hallado. La escena fue preservada y se dio intervención a la Fiscalía competente y al médico forense, continuando con las actuaciones para determinar la causa del fallecimiento", apunta el escrito.

Días atrás otro hombre en situación de calle fue encontrado muerto cerca del arroyo Pantanoso. El cuerpo fue hallado junto a una especie de carpa formada con telas, palos y cuerdas que estaba debajo de un puente en Camino Tomkinson.

Por otro lado, la Jefatura de Montevideo informó también este lunes de otra muerte en la vía pública pero no indicó que el fallecido estuviera en situación de calle. Se trata de un hombre "aún no identificado" cuyo cuerpo fue encontrado en Japón casi Vigo, en el Cerro. En la investigación primaria no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima.