Incautan 52 aves y armas en Montevideo tras un operativo por tenencia ilegal de fauna

La Dirección Nacional de Aduanas informó este viernes que se incautaron 52 aves de distintas especies, así como cuatro armas de fuego y municiones en Montevideo en el marco de una investigación vinculada a la tenencia irregular de fauna silvestre y exótica. El procedimiento fue realizado por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA).

La operación fue realizada tras una orden de allanamiento librada por el Juzgado Letrado de Aduanas, tras tareas de inteligencia y análisis del GRIA. El objetivo era verificar una posible existencia de animales ingresados en infracción aduanera.

Durante la inspección del inmueble, los funcionarios del GRIA encontraron varias jaulas en el patio del lugar y en un galpón, donde se constataron un total de 52 aves sin documentación que demuestre su origen o ingreso legal al Uruguay.

Loro amazona incautado tras el operativo. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

Cuatro tordos de cabeza amarilla y un loro amazona fueron alguna de las aves que se encontraron en el lugar. Desde Aduanas informaron que se trata de especies de "especial interés para la conservación de la biodiversidad debido a su situación de vulnerabilidad y al impacto que genera su captura, tenencia y comercialización ilegal".

Tras el operativo, las aves fueron trasladadas a otro lugar para que sean cuidadas.

Armas y municiones incautadas

El personal del GRIA también incautó una pistola calibre .22 de origen argentino, una escopeta calibre 16, un rifle brasileño y una escopeta calibre 28 que carecía de documentos.

Armas incautadas tras el operativo. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

La Fiscalía Penal de Flagrancia de Montevideo de 4.º Turno dispuso que se incauten las armas y municiones, así como que se comunique el hecho a los organismos de bienestar animal.

Las armas y municiones incautadas serán periciadas por la Dirección Nacional de Policía Científica.