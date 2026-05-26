Fiscalía investiga tráfico de químicos; oposición reclama “coordinación internacional” por posible vínculo narco

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció este martes a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores para informar al respecto de las 35 toneladas de precursores químicos que salieron desde Uruguay y fueron detenidos a fines de marzo en Argentina cuando iban rumbo a Bolivia.

El jerarca, quien asistió junto a Joaquín Serra, director de Aduanas, pidió declarar reservada la sesión para que no se conozcan públicamente los datos que compartió con los legisladores; hay una investigación en curso en Fiscalía. En rueda de prensa, el senador frenteamplista Eduardo Brenta dio algunos lineamientos del contenido de la sesión.

“El ministro aportó información respecto a los procedimientos que se llevaron adelante sobre este producto que, si bien tiene un fin industrial, también es utilizado en el procesamiento de cocaína u otro tipo de estupefacientes”, dijo.

En cuanto a las actuaciones de los organismos, afirmó que la Dirección Nacional de Aduanas hizo un “seguimiento” y alertó “respecto a los ingresos desde Brasil de este producto, que en principio iba directamente a Bolivia”.

Asimismo, Interior se contactó con la Policía argentina y brasileña: “En virtud de esto, se fue procesando el seguimiento de los dos camiones que transportaban este producto, y finalmente fueron detenidos al ingresar a Argentina, y están detenidos en este momento tanto los dos vehículos, la carga y los conductores que en su momento intentaron alterar el documento que les permitía pasar por la aduana argentina”.

A fines de marzo, un importante operativo de seguridad en la frontera norte de Argentina culminó con la detención de dos camiones cargados con 35.144 kilos de acetato de etilo, una sustancia considerada precursor químico, que había iniciado su trayecto en la ciudad de Fray Bentos. Si bien la sustancia estaba identificada correctamente, las autoridades argentinas detectaron graves irregularidades administrativas y de seguridad.

Desde la oposición se respetó el pedido de reserva de Negro sobre el tema por estar en plena investigación, tanto en Uruguay como Argentina.

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que “el narcotráfico es un fenómeno internacional” y reclamó que se debe “tener mucha coordinación internacional”.

Por otra parte, el legislador colorado criticó que el ministerio tiene el proyecto para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “desde marzo del año 2025 y no lo termina de mandar”. “No hay un sentido de la urgencia del problema que tenemos con la inseguridad”, afirmó.

Bordaberry reclamó en varias ocasiones, incluida la interpelación a Negro en abril, que el gobierno solicite integrar la alianza “Escudo de las Américas”, que firmó Estados Unidos con otros 11 países de América Latina para combatir el narcotráfico.

Triple homicidio en el Cerro

Negro también fue consultado por el triple homicidio registrado el lunes en el Cerro, donde murieron dos hombres y una mujer tras un ataque con armas de fuego. Sin embargo, el ministro no se expresó al respecto.

“El ministro no fue convocado por esto y muy poca información puede producir a horas de que se produjeron estos lamentables y extremadamente graves hechos. Así lo manifestó el ministro. Lo que está claro es que el Ministerio del Interior está encima de estos hechos y esa información tiene que ser naturalmente reservada para no advertir a los responsables”, sostuvo Brenta.

Javier García, senador del Partido Nacional que impulsó la convocatoria, manifestó por su lado que el silencio de Negro les “llamó la atención”.

“Hace días se lanzó el plan Más Barrio, justamente allí donde fue este triple homicidio, y allí el Poder Ejecutivo convocó a toda la prensa, se dio un gran destaque. El propio secretario de Presidencia (Alejandro Sánchez) dijo que era el buque insignia. Que en el mismo lugar donde se lanza el plan, suceda esta masacre, y el ministro no conteste en la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, la verdad que nos llama la atención”, sentenció.

Consultado sobre las razones que dio el ministro, García aseguró que Negro dijo “que estaba recogiendo información”. Así, el legislador blanco opinó que es “contradictorio”: “Prensa para lanzar un plan, pero, cuando hay una masacre en el mismo lugar donde se lanza, no se habla”.

“Se está haciendo frecuente -pasó en el Mides, ahora pasa en el Ministerio del Interior- que los ministros se fuguen de asumir los temas. O mandan a alguien a hablar por ellos o no hablan. Los gobiernos y los ministros tienen que hacerse cargo, mucho más cuando hay circunstancias como estas que son conmovedoras”, agregó.