"¿No seremos un país de producción?": citan a Negro por precursores químicos que salieron desde Fray Bentos

El senador del Partido Nacional Javier García realizó este lunes un planteo para que el ministro del Interior, Carlos Negro, comparezca ante la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para dar explicaciones sobre los precursores químicos que salieron desde Uruguay y fueron detenidos en Argentina cuando iban rumbo a Bolivia.

"Ante la gravedad del hecho y sus posibles implicancias", el senador nacionalista solicitó que sea citado Negro, lo que fue votado en la comisión. García dijo en rueda de prensa que pretende que el ministro "informe sobre la situación, las medidas adoptadas y los controles existentes para prevenir este tipo de hechos".

A fines de marzo, un importante operativo de seguridad en la frontera norte de Argentina culminó con la detención de dos camiones cargados con 35.144 kilos de acetato de etilo, una sustancia considerada precursor químico, que había iniciado su trayecto en la ciudad de Fray Bentos.

García señaló que esta sustancia "salió de Uruguay, recorrió el país y entró a Argentina". "Se pudo detener e incautar cuando estaban por entrar a Bolivia. No ha habido información", aseveró.

Javier García, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Si las autoridades argentinas encontraron documentación apócrifa es porque esto no iba en curso legal. Hay que ver si no hay un cambio en la participación de Uruguay en el mundo del crimen organizado. Uruguay empezó siendo un país de tránsito, después pasó a ser un país de acopio y la pregunta es, ¿ahora no seremos un país de producción?", agregó.

Además, el senador blanco sostuvo que "el acetato de tilo, que fue lo que se incautó, se importa en Uruguay, y de aquí se envió a Bolivia con esta documentación". "Es una información grave. Queremos saber la ruta. Saber si fue un episodio primario o estamos ante un cambio de ruta y frecuencia. Son temas que repercuten directamente en la seguridad del Uruguay", concluyó el legislador.

Carlos Negro, ministro del Interior, en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

Incautación

El procedimiento tuvo lugar en el Paso Internacional "Aguas Blancas-Bermejo", en la provincia de Salta, cuando efectivos del Escuadrón 20 "Orán" de Gendarmería de Argentina interceptaron dos vehículos de carga con semirremolque que se dirigían hacia Cochabamba, Bolivia.

Al realizar la inspección de la carga, los funcionarios contabilizaron un total de 191 tambores (95 en el primer rodado y 96 en el segundo). Si bien la sustancia estaba identificada correctamente como acetato de etilo, las autoridades detectaron graves irregularidades administrativas y de seguridad:

Falsificación de documentos: Los conductores, de nacionalidad boliviana, presentaron documentación apócrifa para intentar trasponer los controles.

Los conductores, de nacionalidad boliviana, presentaron documentación apócrifa para intentar trasponer los controles. Falta de registro: Al consultar la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), se confirmó que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la transportista, ni los vehículos contaban con la inscripción legal necesaria.

Al consultar la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), se confirmó que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la transportista, ni los vehículos contaban con la inscripción legal necesaria. Peligro ambiental: Los gendarmes advirtieron que el traslado se realizaba sin las medidas de seguridad correspondientes para una sustancia de alta volatilidad e inflamabilidad.