Plan Más Barrio: Negro dice que los vecinos tienen “una buena percepción de cómo ha cambiado” Cerro Norte

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este viernes del segundo recorrido por Cerro Norte en el marco de la implementación del plan de seguridad Más Barrio. Allí, hizo una "evaluación muy positiva por la recepción de los vecinos", quienes le habrían manifestado su "predisposición de que el plan se afinque y pueda atender todas las carencias".

Consultado sobre qué reclamos le han planteado los vecinos de Cerro Norte, Negro apuntó a una diversidad de cuestiones, desde la "iluminación, seguridad y vigilancia", hasta el "pasto alto", "zonas dominadas por animales muertos y autos quemados", entre otras.

"En general hay una buena percepción de cómo ha cambiado el barrio, las cifras así lo dicen, hemos pasado en 2024 de 14 homicidios en la zona a que tengamos uno en todo el año. Eso se percibe por los vecinos que están más cerca de la realidad", remarcó el ministro en rueda de prensa.

Funcionarios de Más Barrio trabajando en Cerro Norte Foto: Leonardo Mainé

Un plan que llevará tiempo

Ante la consulta de cuándo se podrán empezar a ver los efectos de este plan en territorio, Carlos Negro dijo que "primero se hará relevamiento y estudio del barrio"; "esto es un periodo de tiempo que nos va a llevar para implementar los cambios", agregó.

Además, confirmó que varios vecinos le hicieron llegar cartas "en tono muy respetuoso" con reclamos. Tal fue el caso de los padres de Arturo Espinosa, joven que fue acribillado dentro de su hogar en 2024, quienes este jueves dijeron en rueda de prensa que querían hablar con el ministro para pedir Justicia.

"Acá estamos desamparados totalmente, lo que informan los informativos es todo mentira, acá no hay seguridad ninguna", expresó el padre de Arturo Espinosa. Refiriéndose a este caso, Negro dijo que fue "conmovedor" y buscarán desde el Ministerio qué mecanismos existen de apoyo.

Padres de Arturo Espinosa piden justicia por su hijo Foto: captura de video

Finalmente, ante preguntas sobre hechos violentos ocurridos este viernes —como la muerte de un motociclista de 22 años o el ataque a un chofer de ómnibus—, Negro remarcó que es señal de cómo está la sociedad.

"Hay un incremento de la violencia que obviamente nos preocupa. Nos estamos acostumbrado a ver manifestaciones de violencia extrema en la vía pública, nos dan la pauta del mundo en que vivimos", sentenció.

El plan Más Barrio: lo que se espera del proyecto

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia y quien encabeza el proyecto, participó de la jornada inaugural este jueves. Allí, en diálogo con la prensa apuntó que la idea es que articulen distintos organismos públicos para dar una respuesta integral al barrio. Dijo que “todos los días irán pasando cosas de las distintas oficinas públicas” y puso como ejemplo el trabajo en alumbrado público y en la mejora de conexiones eléctricas”.

Sánchez agregó que el objetivo es "ir construyendo comunidad, que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo, para participar y que sea un lugar seguro". Aunque se buscará que el presupuesto de los ministerios se use de la forma “más eficiente posible”, el gobierno cuenta con dinero extra.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) prestó US$ 50 millones y abrió una línea de crédito de cerca de US$ 200 millones para Uruguay, dijo Sánchez.