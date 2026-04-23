"Me acuesto y despierto con miedo": el desgarrador pedido de los padres de joven acribillado en Cerro Norte

Arturo Espinosa estaba a punto de cumplir 29 años cuando en la madrugada del 20 de junio de 2024 tres hombres gritaron "¡Policía! ¡Esto es un allanamiento!", tiraron abajo la puerta de su hogar en Cerro Norte, y lo acribillaron frente a su hija de 6 años.

A casi dos años de su asesinato, y en el marco del arranque del nuevo programa de gobierno Más Barrio, los padres de Espinosa se acercaron para entregar una carta al ministro del Interior, Carlos Negro, pidiendo Justicia por su hijo y por las víctimas del barrio.

"Acá estamos desamparados totalmente, lo que informan los informativos es todo mentira, acá no hay seguridad ninguna", expresó el padre de Arturo en rueda de prensa.

En tanto, la madre del joven asesinado agregó que en la carta al ministro solicitan "si se puede agilizar más la Fiscalía": "Que no se olvide de la investigación. Hay tres detenidos pero las condenas son una risa".

Consultada por cómo se vive hoy en Cerro Norte, la mujer dijo que "el barrio es una inseguridad". "Me acuesto con miedo, me despierto con miedo", lamentó. Para la madre de Arturo Espinosa, Cerro Norte necesita más iluminación y patrullaje policial. "De noche no sabés cuando salís qué te puede pasar", sentenció.

"De noche cuando salís no sabés qué te puede pasar": madre de joven asesinado en 2024 reclama seguridad en Cerro Norte. Hoy se inició allí el programa Más Barrio.https://t.co/BJb50deWrm pic.twitter.com/xQRZBik9dJ — Subrayado (@Subrayado) April 23, 2026

Cerro Norte, el lugar escogido para iniciar "Más Barrio"

Este jueves da inicio el plan de gobierno que lleva por nombre Más Barrio, y su objetivo es lograr una transformación radical en 21 zonas específicas del país —cinco prioritarias, que son por las que se comenzará este año— atravesadas por el crimen organizado y las condiciones socioeconómicas de sus vecinos.

Inicio del programa Más Barrio en Cerro Norte Foto: Leonardo Mainé

El plan inició temprano por la mañana en Cerro Norte, con el aterrizaje de 160 funcionarios del Estado, todos abocados a realizar un profundo relevamiento del área para conocer sus necesidades, pero que en realidad forma parte de "una estrategia más amplia", detalla un comunicado de Presidencia, que enfatiza que "no se trata de un operativo puntual, sino del inicio de una presencia sostenida del Estado en el territorio".

Fuentes ministeriales señalaron a El País que esa es la labor principal que se desplegará hoy, con el norte puesto en conocer, sobre todo, en conocer la "composición familiar" de quienes viven en una zona calificada desde hace décadas como roja, y las condiciones de vivienda que tienen esas familias.

"A partir de la información relevada —dice el texto—, se comenzarán a implementar de forma inmediata acciones concretas de mejoramiento barrial, que incluirán intervenciones en viviendas, apoyo para mejoras habitacionales, recuperación de espacios públicos, recolección de residuos, alumbrado público y acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad".

Esto quiere decir, detallaron las fuentes, que el paisaje urbano del barrio cambiará en el corto plazo, en paralelo al proceso de análisis de la información recolectada. "No es que mientras se procesen los datos se estará en pausa", precisó uno de los consultados.

Funcionarios de Más Barrio trabajando en Cerro Norte Foto: Leonardo Mainé

El concepto básico de esta primera transformación barrial es recuperar los "espacios públicos abandonados", lo que implicará, por ejemplo, el retiro de autos quemados y la limpieza de basurales, por lo que será necesaria intensificar la coordinación interinstitucional con la Intendencia de Montevideo.

Aunque nadie habla formalmente de "buque insignia", en el gobierno recalcan por estas horas la importancia política de este plan, que forma parte de las 63 medidas de gestión prioritarias definidas al comienzo del mandato en marzo del año pasado, a partir de promesas de campaña del 2024.