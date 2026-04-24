Crimen en el Prado: joven de 22 años fue atacado a balazos en una presunta rapiña

Un nuevo crimen ocurrió en la madrugada de este viernes en Montevideo, esta vez en el Prado. Un joven de 22 años que circulaba en moto junto a una mujer fue abordado por dos presuntos ladrones en otra moto a la altura de la rotonda de Luis Alberto de Herrera y Millán. Con la aparente intención de robarle la moto, los atacantes dispararon y le provocaron una herida de muerte.

Información de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el robo no se concretó. Dos hombres iban en la moto que interceptó al joven y a su acompañante en la rotonda, pero como no pudieron llevarse la otra moto huyeron del lugar.

Telemundo (Teledoce) informó que el joven de 22 años, víctima de los disparos, siguió su marcha y se detuvo en Delmira Agustini y Buschental, en el popular parque que hay en esa zona de la capital, donde esta mañana se desarrollaba un operativo policial en búsqueda de indicios.

Un hombre que circulaba en su vehículo particular por la zona subió a la víctima y la trasladó a la Policlínica Badano Repetto, en Piedras Blancas. Un médico de guardia constató su fallecimiento por una "herida de arma de fuego penetrante en el tórax".

Brutal ataque a un conductor de ómnibus derivó en un paro de UCOT por 24 horas

El homicidio no fue el único episodio violento de esta madrugada en Montevideo. Los trabajadores de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) anunciaron un paro de 24 horas que comenzó con los primeros servicios de la jornada. El incidente que derivó en el paro fue protagonizado por el conductor de un auto que recriminó a un chofer de UCOT, que manejaba un ómnibus expreso, por la presunta rotura de un espejo lateral. Fuentes del sindicato narraron a El País que el trabajador abrió la puerta del ómnibus para dialogar con el sujeto e intercambiar datos para los eventuales arreglos, pero recibió una agresión que lo dejó inconsciente y le provocó fracturas en la nariz y un pómulo.

El País accedió a un video grabado por otra persona que justo pasaba por la zona —en Bulevar Artigas y Burgues— en el cual se ve que, tras la agresión, el ómnibus impactó contra otro coche que esperaba en el mismo semáforo. El agresor escapó por una ventana.

En primer término, el agresor se dio a la fuga. No obstante, personas que vieron la situación lograron detenerlo y posteriormente fue llevado a una comisaría. La víctima fue trasladada a un sanatorio y luego se dirigió a hacer la denuncia. Se trata de un chofer que también es policía.

Qué líneas de ómnibus están afectadas por el paro

Los trabajadores pararon tanto las líneas de Montevideo como las del transporte suburbano. Los servicios de estos ómnibus amarillos volverán el sábado. El resto de las cooperativas, como COME (coches verdes) o COETC (rojos) no harán paro.

Ómnibus de la línea 306 de UCOT. Foto: capturas de pantalla

En un comunicado emitido en la madrugada por la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) se indicó que el trabajador fue "víctima de una brutal agresión" mientras "cumplía con sus tareas laborales". Esto "lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus".

"Este hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable", agregó el sindicato, que exige a las autoridades no solo el esclarecimiento del episodio sino la identificación y sanción al agresor y "la implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores".

"No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad", añade el escrito.