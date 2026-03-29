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El País Mundo Argentina

Incautan en Argentina 35 toneladas de precursores químicos que partieron desde Fray Bentos con destino a Bolivia

Gendarmería detectó en Salta que los dos camiones circulaban con documentación falsa y sin las medidas de seguridad exigidas para el traslado de sustancias peligrosas.

El País
El País
29/03/2026, 19:01
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Incautación de precursores químicos en Salta.
Incautación de precursores químicos en Salta
Foto: Gendarmería argentina.

Un importante operativo de seguridad en la frontera norte de Argentina culminó con la detención de dos camiones cargados con 35.144 kilos de acetato de etilo, una sustancia considerada precursor químico, que había iniciado su trayecto en la ciudad de Fray Bentos.

El procedimiento tuvo lugar en el Paso Internacional "Aguas Blancas-Bermejo", en la provincia de Salta, cuando efectivos del Escuadrón 20 "Orán" de Gendarmería de Argentina interceptaron dos vehículos de carga con semirremolque que se dirigían hacia Cochabamba, Bolivia.

Incautación de precursores químicos en Salta
Incautación de precursores químicos en Salta.
Foto: Gendarmería argentina

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Irregularidades y riesgo químico

Al realizar la inspección de la carga, los funcionarios contabilizaron un total de 191 tambores (95 en el primer rodado y 96 en el segundo). Si bien la sustancia estaba identificada correctamente como acetato de etilo, las autoridades detectaron graves irregularidades administrativas y de seguridad:

  • Falsificación de documentos: Los conductores, de nacionalidad boliviana, presentaron documentación apócrifa para intentar trasponer los controles.
  • Falta de registro: Al consultar la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), se confirmó que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la transportista, ni los vehículos contaban con la inscripción legal necesaria.
  • Peligro ambiental: Los gendarmes advirtieron que el traslado se realizaba sin las medidas de seguridad correspondientes para una sustancia de alta volatilidad e inflamabilidad.

El hecho sucedió el 18 de marzo y fue confirmado a El País por Gendarmería de Argentina luego de ser reportado por Subrayado.

Incautación de precursores químicos en Salta
Incautación de precursores químicos en Salta
Foto: Gendarmería argentina

Situación judicial

El acetato de etilo integra la "Lista II" de precursores químicos según la normativa argentina, debido a que puede ser desviado para el procesamiento ilícito de estupefacientes.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso la detención inmediata de ambos conductores, así como el secuestro de los camiones, los teléfonos celulares y la totalidad de la carga. En el caso también tomó intervención el personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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