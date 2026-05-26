“Exhortamos a cargar combustible cuanto antes”: estaciones avisan por paros de Fancap y “posible” suba

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) advierte por medidas sindicales tomadas por el sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) y exhorta a la población a “no esperar a fin de mes” para cargar combustible.

Fancap realizará un paro de 24 horas el próximo viernes desde las 14, es decir, hasta el sábado a las dos de la tarde. Además, desde el 1° de junio —fecha en la que se espera un posible aumento del precio de los combustibles—, el sindicato aplicará “un corte general a la realización de horas extras y a los cambios de turno por razones de servicio”.

Esto fue comunicado por Ducsa, distribuidora uruguaya de combustibles subsidiaria de Ancap, a los propietarios de las estaciones de servicio el viernes pasado

“Estamos con enorme preocupación porque por distintas medidas sindicales, el viernes salió muy poco combustible de las plantas de Ancap a las estaciones. El sábado no salió combustible y nos enteramos que va a haber medidas el viernes y el sábado, o sea que no va a salir combustible en forma normal a las estaciones de servicio. Eso va a generar problemas importantes en el suministro a la población”, advirtió Federico de Castro, gerente de Unvenu, en diálogo con El País.

En ese sentido, afirmó que, ante un “posible” aumento de precio, se “va a generar una demanda superior a la habitual y las estaciones no la van a poder cumplir”: “Exhortamos a la población a que cargue combustible cuanto antes, porque no vamos a tener para abastecer a la población en términos normales”.

Asimismo, De Castro indicó que “en el interior se está en zafra”, por lo que “hay un consumo importante de gasoil”, y “no se va a poder satisfacer”.

“En una estación tenés todos los costos fijos y no podés vender. Tenés un obvio lucro cesante. Además, si el precio subiera como sucedió el mes pasado, quedan miles de clientes sin poder aprovechar y comprar el combustible a precio viejo. Ancap lo vende al otro día a precio nuevo, a precio caro, y no tiene afectación. La afectación la tienen los miles de clientes que se quedaron sin poder comprar a precio viejo”, explicó.

El presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, señaló a El País que incluso, “para evitar el desabastecimiento, algunos colegas optan por topear las ventas, que no es lo más frecuente, pero algunos lo han hecho”.

“Lo que se viene dando, por lo menos en los últimos cuatro o cinco aumentos del precio de los combustibles, es que siempre previamente hubo alguna medida de Fancap, que alguna de las veces estuvo acompañada también por los transportistas, y eso obviamente repercute muchísimo en las estaciones”, sostuvo.

Diálogo con autoridades

Desde Unvenu advierten que esta situación ha sucedido más de una vez en los últimos meses. Consultados al respecto, señalaron que se reunieron con autoridades de Ancap en abril para discutir este tema.

“Ellos dicen que no pueden atentar contra las libertades sindicales. El tema de que la población queda de rehén de este tipo de situaciones. También hablamos con las distribuidoras, con los tres sellos, Ducsa, Axion y Disa, pero pasa lo mismo”, comentó Sanguinetti.

De hecho, dijo que “hay estaciones que tienen camión propio” y “en su momento se pensó abastecer de esa manera, aunque sea un poco a cada estación”, pero fue descartado por eventuales medidas que pueda tomar la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible (UTTC).

“Si se hace eso, la unión de transportistas toma medidas con posterioridad y después no permite entrar más camiones. Entonces, quedamos rehén de esas dos situaciones”, resumió.

El presidente de la unión indicó además que en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) “están al tanto de la situación”, pues se han reunido con sus autoridades en distintas ocasiones por otras problemáticas. Fue ahí que los derivaron a hablar con el directorio de Ancap, quienes “dicen que no pueden aportar mayores soluciones”.

Medidas de transportistas

La UTTC por su lado comunicó el sábado pasado a las distribuidoras, que, “ante cualquier medida de paro de Fancap, ya sea con aviso o sorpresivo, se limitará la cantidad de viajes a dos camión y chofer”.

De hecho, una comunicación a la que accedió El País indica que “los sábados no se cargará” en caso de “algún tipo de medida de paro en el transcurso de la semana provocado por Fancap”.