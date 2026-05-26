Tras ola de homicidios y muerte de un hombre en situación de calle, Orsi dijo que “se precisan más recursos”
“Yo no sé si es solo un tema de plata”, expresó el presidente de la República. “Nuestro radar no lo vio”, dijo sobre el hombre que murió en situación de calle.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, respondió este martes por el triple homicidio registrado este lunes en el Cerro y por la muerte, el pasado sábado, de un hombre que se encontraba en situación de calle en Flor de Maroñas.
Consultado por el crimen cometido en el Cerro, reconoció que “Se precisan recursos”. “Esto funciona siempre así. Los ministros piden recursos y el ministro de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con lo que nos habíamos comprometido”, apuntó el mandatario en rueda de prensa este martes.
Para lograr cumplir con los objetivos marcados, es necesario “reasignar recursos y buscar alguno más”, agregó el mandatario y apuntó que la ventaja con la que corre el ministro del Interior, Carlos Negro, es la de “tener un plan”; “sobre ese plan se tiene que construir el resto”.
“Es como el tema de situación de calle, yo no sé si es solo un tema de plata, es levantar la cabeza, hacer mejor las cosas y racionalizar. Hay que tener la elasticidad de permitir, dentro del propio Estado, que lo que no está acá pueda venir. Y tener claro las prioridades. Infancia, seguridad y situación de calle son las prioridades en este momento”, enfatizó.
Tres personas fueron asesinadas —dos hombres y una mujer— y otras dos quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos en el Cerro de Montevideo este domingo por la noche, confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.
El ataque ocurrió entre las calles Egipto y Estados Unidos. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.
Al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, una mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.
Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funciona una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas.
Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios y Fiscalía.
En el primer trimestre de 2026, el Ministerio del Interior registró 89 homicidios a nivel nacional. Esta cifra representa un descenso del 9,2% en comparación con los 98 casos reportados durante el mismo período en 2025.
Muerte de hombre en situación de calle: “Nuestro radar no lo vio”, dijo Orsi
Al ser consultado por la muerte de un hombre de 42 años, que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas, el mandatario expresó que “es una muy triste noticia la muerte de este compatriota, tan triste como su vida misma”.
“Había emigrado, fue deportado por falta de papeles, tuvo algún problema con la justicia, problemas de adicción… Y nuestro radar no lo vio. Son de esas realidades que hablan de mucha soledad, muerte en soledad terrible, pero vida también”, agregó.
“Hay algunos que se nos escapan, porque no los vemos. Eso lo tenemos que mejorar”, remarcó y apuntó que la realidad que se vive obliga al gobierno “a trabajar muy distinto” a lo que venía trabajando hasta ahora.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, contestó este lunes a las críticas de la oposición tras el fallecimiento de un hombre en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas el pasado sábado.
Según explicó el jerarca en rueda de prensa, la víctima, un hombre de 42 años llamado Walter, no tenía contacto con el sistema de protección social desde el 2021.
"Había estado vinculado de forma esporádica entre el 2020 y el 2021. Del 2021 para acá no tuvo ningún contacto con ninguna red de protección social del país. Tampoco teníamos una alerta nosotros o la Policía Nacional", aseguró el titular de la cartera.
Por otra parte, afirmó que, en este caso, "el gobierno dio la cara" a través del organismo que rige la alerta roja por bajas temperaturas, que es el Sinae. "El Estado uruguayo tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser solamente del Ministerio de Desarrollo Social y pase a ser de todo el Estado", agregó.
Desde la oposición, el senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionó este domingo al gobierno por la muerte del hombre.García sostuvo que “no apareció el ministro del Mides” y afirmó que “la idea era que apareciera el Sinae para cubrir al ministro (Gonzalo) Civila”. Según indicó, “el gobierno tiene que hacerse cargo” porque “los gobiernos son electos para hacerse cargo y enfrentar los problemas”.
“Acá veo que se escondió el ministro del Mides y se escondió el gobierno e hicieron salir al Sinae como si la gente en situación de calle fuera algo que aparece inopinadamente”, aseguró el senador y exministro de Defensa Nacional.
Asimismo, afirmó que el hecho “muestra la incapacidad que tiene el gobierno para enfrentar uno de los problemas más serios que tiene el Uruguay en estos momentos”, en referencia a las personas en calle.
“Primero la tristeza de las circunstancias. No es la primera vez que sucede, pero cada vez que sucede es una vida que se pierde”, expresó el legislador en entrevista con Teledía (Canal 4). Además, señaló que le “sorprendió cómo el gobierno se lavó las manos”.
-
Civila respondió por críticas tras muerte de hombre en situación de calle: "El gobierno dio la cara"
"El gobierno se lavó las manos": senador nacionalista apuntó contra el Mides por muerte de hombre en calle
Falleció hombre que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas; “No estaba en el registro”, según Sinae
¿Encontraste un error?