Tras ola de homicidios y muerte de un hombre en situación de calle, Orsi dijo que “se precisan más recursos”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, respondió este martes por el triple homicidio registrado este lunes en el Cerro y por la muerte, el pasado sábado, de un hombre que se encontraba en situación de calle en Flor de Maroñas.

Consultado por el crimen cometido en el Cerro, reconoció que “Se precisan recursos”. “Esto funciona siempre así. Los ministros piden recursos y el ministro de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con lo que nos habíamos comprometido”, apuntó el mandatario en rueda de prensa este martes.

Para lograr cumplir con los objetivos marcados, es necesario “reasignar recursos y buscar alguno más”, agregó el mandatario y apuntó que la ventaja con la que corre el ministro del Interior, Carlos Negro, es la de “tener un plan”; “sobre ese plan se tiene que construir el resto”.

Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

“Es como el tema de situación de calle, yo no sé si es solo un tema de plata, es levantar la cabeza, hacer mejor las cosas y racionalizar. Hay que tener la elasticidad de permitir, dentro del propio Estado, que lo que no está acá pueda venir. Y tener claro las prioridades. Infancia, seguridad y situación de calle son las prioridades en este momento”, enfatizó.

Cómo fue el triple homicidio en el Cerro Tres personas fueron asesinadas —dos hombres y una mujer— y otras dos quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos en el Cerro de Montevideo este domingo por la noche, confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior. El ataque ocurrió entre las calles Egipto y Estados Unidos. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa. Al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, una mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales. Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funciona una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas. Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios y Fiscalía. En el primer trimestre de 2026, el Ministerio del Interior registró 89 homicidios a nivel nacional. Esta cifra representa un descenso del 9,2% en comparación con los 98 casos reportados durante el mismo período en 2025.

Muerte de hombre en situación de calle: “Nuestro radar no lo vio”, dijo Orsi

Al ser consultado por la muerte de un hombre de 42 años, que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas, el mandatario expresó que “es una muy triste noticia la muerte de este compatriota, tan triste como su vida misma”.

Una persona duerme en la calle Foto: archivo El País.

“Había emigrado, fue deportado por falta de papeles, tuvo algún problema con la justicia, problemas de adicción… Y nuestro radar no lo vio. Son de esas realidades que hablan de mucha soledad, muerte en soledad terrible, pero vida también”, agregó.

“Hay algunos que se nos escapan, porque no los vemos. Eso lo tenemos que mejorar”, remarcó y apuntó que la realidad que se vive obliga al gobierno “a trabajar muy distinto” a lo que venía trabajando hasta ahora.