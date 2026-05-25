Civila respondió por críticas tras muerte de hombre en situación de calle: "El gobierno dio la cara"

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, contestó este lunes a las críticas de la oposición tras el fallecimiento de un hombre en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas el pasado sábado.

Según explicó el jerarca en rueda de prensa, la víctima, un hombre de 42 años llamado Walter, no tenía contacto con el sistema de protección social desde el 2021.

"Había estado vinculado de forma esporádica entre el 2020 y el 2021. Del 2021 para acá no tuvo ningún contacto con ninguna red de protección social del país. Tampoco teníamos una alerta nosotros o la Policía Nacional", aseguró el titular de la cartera.

Por otra parte, afirmó que, en este caso, "el gobierno dio la cara" a través del organismo que rige la alerta roja por bajas temperaturas, que es el Sinae. "El Estado uruguayo tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser solamente del Ministerio de Desarrollo Social y pase a ser de todo el Estado", agregó.

Conferencia del Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé

"El gobierno se lavó las manos": senador nacionalista apuntó contra el Mides

El senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionó este domingo al gobierno tras el fallecimiento de una persona en situación de calle ocurrido en la noche del viernes en la zona de Flor de Maroñas.

“Primero la tristeza de las circunstancias. No es la primera vez que sucede, pero cada vez que sucede es una vida que se pierde”, expresó el legislador en entrevista con Teledía (Canal 4). Además, señaló que le “sorprendió cómo el gobierno se lavó las manos”.

Javier García, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

García sostuvo que “no apareció el ministro del Mides” y afirmó que “la idea era que apareciera el Sinae para cubrir al ministro (Gonzalo) Civila”. Según indicó, “el gobierno tiene que hacerse cargo” porque “los gobiernos son electos para hacerse cargo y enfrentar los problemas”.

“Acá veo que se escondió el ministro del Mides y se escondió el gobierno e hicieron salir al Sinae como si la gente en situación de calle fuera algo que aparece inopinadamente”, aseguró el senador y exministro de Defensa Nacional.

Asimismo, afirmó que el hecho “muestra la incapacidad que tiene el gobierno para enfrentar uno de los problemas más serios que tiene el Uruguay en estos momentos”, en referencia a las personas en calle.