Residencial de Colonia donde murió hombre tras incendio tenía cierre cautelar y acumulaba 61 irregularidades

Un hombre de 66 años murió este viernes tras un incendio que se produjo en su habitación del residencial MonRepos, del balneario Playa Britópolis (Colonia). El centro tenía un cierre cautelar del Ministerio de Salud Pública (MSP), y acumulaba 61 irregularidades, entre ellas, no contaba con autorización de Bomberos.

Tras el incendio fatal, el MSP resolvió el cierre definitivo del centro donde residían 36 personas, entre ellas el hombre fallecido, que vivía en un contenedor anexo a la vivienda. Bomberos investiga el origen del incendio.

Los 35 residentes restantes, que no resultaron afectados por las llamas, fueron trasladados a casas particulares de familiares o vecinos de forma provisoria, hasta que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resuelva su alojamiento definitivo.

Silvia Berardo, directora departamental de Salud de Colonia, dijo a El País que el residencial tenía un cierre cautelar desde el 15 de abril, por 60 días. Esta medida implicó la prohibición de ingreso de nuevos residentes, así como la exigencia de que el centro revirtiera las observaciones en dos meses.

El MSP constató en sus fiscalizaciones problemas tanto a nivel edilicio y con los recursos humanos, agregó Berardo.

“Si a cada lugar que vamos, lo cerramos, ¿a dónde llevaríamos a todos los residentes?”, dijo la jerarca tras ser consultada sobre por qué no se resolvió la clausura definitiva del residencial ante el cúmulo de observaciones.

“La idea no es cerrar hogares, sino que estos se reacondicionen para seguir albergando residentes”, planteó la jerarca.

“Hay muchos en etapa de regularización, pero eso lleva un tiempo, y también hay dificultades económicas con la habilitación de Bomberos”, dijo.

En Colonia hay unos 120 residenciales, de los cuales solo 12 están habilitados, añadió.

Esta situación no es exclusiva del departamento. A nivel país, desde hace años, solo un 20% de los 1.300 residenciales cuentan con habilitación.