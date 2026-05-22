Hombre murió tras incendio en residencial de ancianos en Colonia: hogar no tenía habilitación de Bomberos

Un hombre de 66 años falleció este viernes por la madrugada en un hogar de ancianos en el balneario Playa Britópolis, del departamento de Colonia. El residencial no tenía habilitación de Bomberos, según señalaron fuentes policiales a El País.

El incendio se registró en un residencial ubicado entre las calles Santander y Rincón del Rey, de acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10) y confirmado por El País. El fuego comenzó cerca de las 04:33 AM del viernes. Cuando los funcionarios llegaron al lugar encontraron la habitación de la víctima en llamas. La misma estaba ubicada dentro de un contenedor contiguo a la vivienda principal del residencial.

El único ocupante de la habitación, un hombre de 66 años, fue localizado sin vida en el interior del recinto. El personal de Bomberos hizo tareas de extinción y enfriamiento, para evitar que el fuego se propagara hacia sectores próximos del residencial.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Incendio en el barrio Nuevo Comienzo

Sobre las 20:00 horas, personal policial y de Bomberos concurrieron a una vivienda ubicada entre camino Sanfuentes y camino Dellazoppa, en el barrio Nuevo Comienzo, luego de que vecinos denunciaran que se habían escuchado disparos y una vivienda se estaba prendiendo fuego.

Una vez que lograron extinguir el fuego, hallaron dentro de la vivienda el cuerpo carbonizado de un hombre. Tenía las manos atadas a la nuca. Según información policial consignada por Subrayado (Canal 10) y confirmada por El País, en la vivienda había impactos de bala en la puerta.

La víctima, un hombre de 29 años, fue reconocida por familiares. La investigación quedó a cargo de la Policía Científica, el Departamento de Homicidios y Fiscalía.

Niño de 11 años baleado en Belvedere

Sobre las 23:00 horas, entre las calles José Freire y Pedro Galán, en el barrio Belvedere, un niño de 11 años fue herido por un disparo de arma de fuego y se encuentra grave en el Hospital Pereira Rossell, informó Telemundo (Canal 12).

Según declaró el padre del menor a la Policía, ambos se encontraban en la calle cuando, sin mediar palabra, una moto con dos personas pasó por su lado y les dispararon.

El hombre trasladó a su hijo herido al Hospital del Cerro, donde confirmaron que tenía una herida de arma de fuego en el abdomen. Luego el menor fue trasladado al Hospital Pereira Rossell.

Fiscalía trabaja en la investigación.