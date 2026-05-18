Incendio en Cerro Largo: su perro lo alertó de las llamas, él sobrevivió pero el animal no logró escapar

Un incendio se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. La casa, ubicada entre las calles Cándido Monegal y Rogelio Tristany, fue afectada de forma generalizada por las llamas.

En la vivienda vivía un hombre de 50 años con su perro. Según explicaron fuentes policiales a El País, el animal dormía en una cucheta frente a la estufa. Por ahora, la principal hipótesis es que haya saltado una chispa de la estufa, haciendo que la cama del animal tomara fuego.

Incendia en vivienda de Melo, Cerro Largo. Foto: Jefatura de Cerro Largo.

El perro llegó a alertar a su dueño, que se despertó con la casa envuelta en llamas. El hombre logró evacuar el inmueble por sus propios medios, pero el animal quedó atrapado en el incendio y no pudo rescatarlo.

El fuego afectó tanto el interior de la vivienda como la estructura del techo. Al lugar concurrió una dotación de Bomberos, que trabajó intensamente para apagar el incendio y evitar que se propagara a viviendas linderas.

Incendio en vivienda de Melo, Cerro Largo. Foto: Jefatura de Cerro Largo.

La víctima, que fue asistida por la Policía, manifestó que estaba en buen estado de salud y que no tenía lesiones, por lo que desistió de recibir asistencia médica.

Se registró un incendio en apartamento del barrio Malvín el sábado

Durante la jornada del sábado se registró un incendio en el barrio Malvín, a la altura de la calle Concepción del Uruguay. El fuego provenía de una habitación de un apartamento del tercer piso (un dormitorio), según informó Canal 12 y confirmaron a El País fuentes de Bomberos que debió concurrir al lugar para combatir las llamas.

Algunos vecinos lograron evacuar el lugar por medios propios antes de la llegada de los funcionarios del Ministerio del Interior, mientras que otros debieron ser asistidos, indicaron los informantes.

Al sitio del incendio también arribaron varias ambulancias para atender a ocho personas adultas mayores (cuatro hombres y cuatro mujeres) que tras el intenso humo resultaron intoxicados por inhalación. En principio, ninguno de los afectados y asistidos estaba en estado grave.

Trabajaron en el lugar tres camiones de Bomberos, además de funcionarios policiales y personal de las emergencias médicas.