Dijo ser "suficientemente rico para pagar multas" tras atacar a una foca y terminó arrestado por la Policía

A principios de mayo comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a un turista estadounidense lanzando una piedra contra la cabeza de una foca monje en Hawaii, una especie en peligro de extinción. El episodio tuvo lugar en una playa de la isla de Maui y causó la indignación de los lugareños.

Finalmente, las autoridades lograron arrestar este miércoles al turista, Igor Lytvynchuk, residente del estado de Washington. El hombre de 38 años enfrenta cargos por atacar al animal, conocido como Lani y muy apreciado por los vecinos tras regresar a la zona después de los últimos incendios.

Foca monje hawaiana. Foto: NOAA.

En un comunicado, el fiscal federal de Hawaii, Ken Sorenson, señaló que Lytvynchuk está acusado de violar la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. El arresto se produjo cerca de Seattle a manos de agentes especiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

NEW: Seattle man gets beaten up by a local in Hawaii after he threw a massive rock at a monk seal.



The man was seen getting pummelled by a local after throwing a rock at the seal on Maui.



The man who took matters into his own hands has been awarded a letter of… pic.twitter.com/WLtSeIbdhn — Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2026

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo, cuando testigos observaron a Lytvynchuk en la orilla mientras seguía a Lani, que se encontraba en la superficie del agua jugando con un tronco flotante.

Imágenes grabadas por residentes muestran cómo el hombre recogió una roca de gran tamaño y la lanzó directamente hacia la cabeza del animal.

La piedra, descrita por testigos como "del tamaño de un coco", rozó el hocico de la foca, sobresaltándola y provocando que se incorporara fuera del agua, según detalla el escrito de la fiscalía.

Las personas que presenciaron la escena confrontaron de inmediato al individuo y le informaron de que habían alertado a las autoridades.

Según el documento judicial, Lytvynchuk respondió que es "lo suficientemente rico como para pagar las multas".

De ser declarado culpable, el acusado se enfrenta a hasta un año de prisión por cada cargo, además de un periodo de libertad supervisada y multas que podrían alcanzar los 70.000 dólares en total.

La foca monje hawaiana es una especie en peligro crítico de extinción, con apenas unos 1.600 ejemplares en estado salvaje, según la NOAA.

Con información de Agencia EFE