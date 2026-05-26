Homenaje a Sendic: PN acusa al MPP de tener "parada la nomenclatura de la ciudad por el nombre de una plaza"

Corregir el nombre de una calle que tiene mal escrito un apellido, homenajear a un reconocido antropólogo y a un recordado político, colocar una placa donde los militares desaparecieron y torturaron personas.

Todos estos casos están a la espera de ser tratados en la Junta Departamental porque la Comisión de Nomenclatura está “trancada”, según la oposición.

¿El motivo? Para los ediles nacionalistas el Movimiento de Participación Popular (MPP) se niega a tratar temas mientras la coalición no le apruebe colocar el nombre de “Raúl Sendic” a una plaza frente al Palacio Legislativo.

"Hay un sector del Frente Amplio, el MPP, que tiene parada la nomenclatura de la ciudad por el nombre de una plaza", denunció el edil blanco Gonzalo Gómez a El País. “Es una pena no poder continuar por ese capricho”, sostuvo.

En cambio, desde el sector frentista niegan que sea así. “Quienes afirman eso no sé de dónde lo sacaron”, dijo el edil que preside la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez.

“No es solo la Comisión de Nomenclatura que está trancada. Hay un acuerdo de que mientras esté el tratamiento el Presupuesto van a estar suspendidas todas las comisiones. Y lo mismo ahora con los extrapresupuestales”, aseguró a El País en referencia a los proyectos para los que Bergara pide dinero extra.

Sánchez añadió que en la Comisión de Nomenclatura ya se aprobó el proyecto y que no se votó en el plenario de la Junta, donde están todos los ediles, porque todavía no se negoció la mayoría necesaria. El FA necesita 21 votos, que implica por lo menos el apoyo de cuatro ediles opositores.

“Por la tierra y con Sendic”

Quien pase por el pequeño espacio público en la intersección de las calles Magallanes y Madrid verá que hay un mural con el rostro del líder tupamaro y la leyenda: Por la tierra y con Sendic.

Además, el MPP ya se ha referido, en publicaciones de redes, a ese pequeño lugar con el nombre de Raúl Sendic.

Pero en realidad, formalmente no tiene ese nombre, si bien la intendencia lo solicitó en 2024.

Una comisión por los 100 años de Sendic le solicitó a la intendencia que le pusiera su nombre al espacio público en Madrid y Magallanes, en la zona del Palacio Legislativo.

“El lugar elegido fue donde se realizaron los campamentos de cañeros provenientes de la ciudad de Bella Unión en los años 60”, argumentó la comisión, según se lee en la resolución de la intendencia.

La comuna, en ese momento liderada por el socialista Mauricio Zunino, quien reemplazó a Carolina Cosse, pidió a la Junta autorización para llevar adelante el homenaje.

“Raúl Sendic Antonaccio fue un actor de la historia de nuestro país que aportó una visión a la forma de hacer política”, continuaba la resolución del 15 de julio de 2024.

Pese a aquel pedido, y casi dos años después con una nueva composición de ediles en el legislativo departamental, todavía no se aprobó.

“No lo votamos”

Pero es difícil que la coalición acompañe ya que el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, que integra la Comisión de Nomenclatura, adelantó que su partido no prestará sus votos para el nombre de la plaza.

“Nosotros transmitimos que ese expediente no lo votamos por un tema histórico y conceptual”, sostuvo.

“No es un nombre que refleja los valores de Montevideo”, afirmó Abdala. “Es la capital de un país republicano y democrático y no nos parece que una persona que atentó contra la democracia deba ser homenajeado. Que vayan y que le pongan un nombre en un salón de la intendencia o de algún local partidario”, continuó.

El edil lo relacionó con algo similar que sucedió en noviembre. La intendencia pidió autorización para colocar un busto de Ho Chi Minh, el héroe comunista de Vietnam. Pero ni los blancos ni el edil colorado acompañaron el pedido de la comuna.

Los proyectos detenidos

Entre los proyectos que están detenidos en la Comisión de Nomenclatura hay uno presentado por el edil blanco Gonzalo Gómez, uno de los voceros críticos del MPP en este caso.

En noviembre solicitó que una calle de una sola cuadra de Cordón, llamada Curiales, pase a denominarse Carlos Julio Pereyra, en honor al fallecido docente y senador blanco.

Pero esa es una de tantas iniciativas para la nomenclatura de la ciudad que están en pausa.

Hay un pedido del Municipio G, autorizado por la intendencia, de llamar Renzo Pi Hugarte a un tramo de la rambla costanera del Arroyo Miguelete. Hugarte fue uno de los fundadores de la antropología en Uruguay, además de compañero de clase y amigo de José Mujica.

Otros proyectos tuvieron más repercusión pública.

Está el caso sobre el que informó El Observador, donde la intendencia pidió que la avenida Ramón Anador de Buceo pase a llamarse Ramón Anadón, porque ese es el verdadero nombre del soldado del siglo XVIII que se había querido homenajear.

Uno más reciente es el de colocar una placa conmemorativa en la casa de Punta Gorda conocida como “Infierno Chico” o “300 Carlos R” donde la dictadura torturó y desapareció personas.