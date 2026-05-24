Un "lugar privilegiado" al que Bergara quiere "darle vida": Kibón pierde millones y preparan un plan

Alrededor de la estructura circular hay latas y botellas, bolsas de nailon y hojas de diario. Manchas marrones ascienden por las ventanas y hay partes donde a la pintura blanca se le está olvidando su color. Protegidos del viento, dos personas duermen en un rincón al costado de la entrada.

Pero si se acerca el rostro a las paredes de vidrio, se observa que el interior del exparador Kibón no comparte el descuido que se ve desde afuera. Incluso, hay un casero que se encarga de cuidar lo que hay allí para aquellos eventos que son realizados de forma esporádica.

Interior del exparador Kibón que se utiliza para fiestas, rodajes y eventos empresariales Leonardo Mainé

Porque si bien hace cinco años que no hay un concesionario a cargo de la explotación de este parador, el lugar cada tanto alberga algún tipo de acontecimiento: una fiesta, un rodaje o un evento empresarial, como recientemente lo fue el lanzamiento de Tigo.

El sereno Charly Borges está allí las 24 horas del día desde hace una semana. Dice que hasta el momento no ha habido problemas de seguridad. “Gracias a Dios no ha pasado nada. Hay gente por todo lados, pero es gente que te respeta, que sabe que estás laburando y no toca nada”, dijo a El País.

Mientras tanto, la Intendencia de Montevideo, dueña del espacio, no deja de perder dinero. Han sido millones de pesos desde que se rescindió el último contrato.

Sin embargo, el actual intendente, Mario Bergara, dice que hay varios empresarios interesados en Kibón y que se está preparando una nueva licitación.

Para la alcaldesa Matilde Antía es un “despropósito” no hacer nada allí. Y añade a El País: “Esperamos con ansias que se le dé un uso”.

La historia del parador

Pero para entender la situación actual es necesario hacer un repaso histórico. Desde los años 60 funcionó allí un parador en manos de un privado. En 2011, después de años en los que estuvo en desuso, la intendencia logró recuperar la gestión del inmueble y lanzó una licitación que ganó Afacor S.A. La empresa se comprometió a hacer una inversión de US$ 3 millones para usar el edificio como salón de fiestas y restaurante.

Se inauguró renovado en 2014 y se suponía que Afacor tendría la explotación hasta 2024. Pero en 2020 (el año de la pandemia), tras un conflicto entre la empresa y la intendencia, el contrato se rescindió de mutuo acuerdo.

Obras de remodelación en el parador Kibón en la Rambla de Pocitos en julio de 2013 Inés Guimaraens / Archivo El País

La administración de Carolina Cosse lanzó una nueva licitación. Pero en 2024, cuando ya había quedado Mauricio Zunino como intendente en lugar de la hoy vicepresidenta —que se había lanzado ya a la campaña electoral—, se dejó sin efecto el pliego licitorio por entender que lo presentado por las empresas no encajaba con los objetivos de la comuna.

Millones perdidos

Entre los ediles de la oposición es un tema que genera preocupación. Así lo han expresado ambas bancadas del Partido Nacional, tanto la mayoritaria lista 1, como la 22.

El edil Gonzalo Gómez, de la lista 1, alerta que el edificio “se está viniendo abajo”. Sostiene que se usa “muy pocas veces” y que eso lleva a otros problemas en la zona. “Hay picadas porque es tierra de nadie”, denuncia.

El edificio se ha utilizado puntualmente para fiestas, rodajes y eventos empresariales. En base a la respuesta a un pedido de informes que él mismo hizo, el edil señaló que la intendencia pierde sostenidamente dinero por no estar explotando el espacio.

En 2024 gastó $ 5.223.124 en el edificio y recaudó $ 130.775. En la primera mitad de 2025 (el pedido de informe lo hizo en agosto de ese año) había gastado $ 1.246.468 e ingresado $ 365.547.

El exparador Kibón para el que la Intendencia de Montevideo está preparando una nueva licitación Leonardo Mainé

El propio Gómez consultó sobre el parador a las autoridades del Departamento de Desarrollo Económico de la comuna capitalina, del que depende el edificio, cuando fueron a presentar su Presupuesto Quinquenal en febrero de este año. Allí fue cuando el director de Promoción Económica, Fernando López, reconoció que el local “no está en las mejores condiciones”, aunque sostuvo que la actual administración se estaba ocupando.

“Se realizaron tareas de mantenimiento de la parte eléctrica y de la parte sanitaria, y algunas pequeñas tareas de pintura. A su vez, el local tenía un problema con las puertas: estas tienen un sistema de apertura de emergencia, y no abrían bien. El área de Convivencia nos observó eso. Entonces, sacamos todas las puertas, las cambiamos, y logramos la autorización de Convivencia y de Bomberos”, explicó López en aquella instancia, según la taquigráfica a la que accedió El País.

Además, comunicó que esta administración también quería hacer una nueva licitación. “El local no está en las mejores condiciones, faltan muchas cosas por hacer, pero se puede alquilar para eventos puntuales, sin perjuicio de que nuestra motivación principal es llamar a licitación para obras de mayor envergadura, con otro tipo de disposiciones”, declaró.

Según López, la nueva licitación estaba “prácticamente pronta para sacar”. Hasta el momento no se ha publicado.

Un proyecto "integral"

El pasado viernes 15, Bergara encabezó una asamblea con vecinos en el club Casal Catalá y se refirió a lo previsto para Kibón.

“Hay proyectos que se están presentando. A partir de esos vamos a hacer un llamado. Darle vida a ese lugar privilegiado va a ser importante para la gente”, dijo el intendente.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Además, adelantó un cambio que tendrá la zona: se moverá la terminal de ómnibus que actualmente está al lado del parador. “Es increíble que haya una terminal ahí. Seguramente va a ir más para la zona del Cementerio del Buceo”, explicó.

Con ese movimiento, se podría aprovechar más las inmediaciones en el marco de un “proyecto más integral de Kibón”.