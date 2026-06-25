Este es el límite de dólares en efectivo que impone Estados Unidos en 2026 para personas que viajan con dinero

Si alguien planea entrar o salir de Estados Unidos con sumas importantes de dinero, debe considerar el límite de dólares en efectivo que se pueden llevar en un aeropuerto estadounidense sin declarar, incluso si solo está en tránsito. Exceder ese monto sin informarlo puede acarrear consecuencias serias, especialmente desde que las autoridades estadounidenses reforzaron los controles sobre quienes viajan con dinero no declarado.

Este tope rige en todos los aeropuertos internacionales del país y no solo deben tenerlo en cuenta los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, sino también los turistas. Incumplir esta disposición puede derivar en la incautación inmediata del dinero en efectivo que no haya sido declarado.

El límite de dólares con los que se puede viajar a Estados Unidos sin declarar en 2026

Según explica el sitio oficial el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el límite legal para llevar sin declarar es de US$ 10.000.

A partir de ese monto, es obligatorio presentar el Formulario FinCEN 105. El documento puede completarse:

En línea antes del vuelo.

En papel impreso.

Directamente ante un agente de CBP en el aeropuerto.

Si no se presenta, el CBP puede incautar el dinero en el acto, sin necesidad de orden judicial.

Las tecnologías de los aeropuertos estadounidenses para detectar grandes cantidades de dinero en efectivo

El efectivo, por sí solo, no es ilegal, y las personas pueden transportarlo dentro o fuera del país norteamericano. Sin embargo, llevar grandes sumas de dinero sin declararlas ante las autoridades activa protocolos especiales de inspección y control.

De acuerdo con el equipo legal de San Diego Defenders, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) puede detectar la presencia de billetes a través de escáneres de rayos X o también mediante alertas generadas por perros entrenados para ese fin específico. Esto se debe a que la mayoría de los billetes de dólar tienen rastros mínimos de sustancias que pueden disparar las alertas de estos sistemas de detección.

Perro de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: CBP.

Cuando se identifica una cantidad elevada de efectivo, los agentes de la TSA pueden dar aviso inmediato a otras autoridades competentes, como la CBP, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o incluso a la policía local del aeropuerto.

Qué pasa cuando las autoridades estadounidenses incautan dinero en los aeropuertos

Quienes sean sujetos a una confiscación obtendrán un recibo de custodia en el momento. Luego, en un plazo de hasta 60 días, el gobierno enviarán una carta oficial de Aviso de Incautación (NOS, por sus siglas en inglés). Este documento informa cómo presentar un reclamo para recuperar el dinero.

Mujer viajando con su maleta en un aeropuerto. Foto: Canva.

El bufete San Diego Defenders aconseja consultar con un abogado especializado en decomisos antes de responder. Un error en el procedimiento puede resultar en la pérdida definitiva del dinero. Las razones más frecuentes de incautación son:

No declarar el efectivo.

Dividir el dinero para evitar el umbral de US$ 10.000 (estructuración).

Sospecha de contrabando de efectivo.

Los aeropuertos de EE.UU. que más rastrean grandes montos de dinero en efectivo

La obligación de declarar aplica en todos los aeropuertos internacionales de EE.UU. Sin embargo, algunos de los más monitoreados, según San Diego Defenders, son:

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)

Aeropuerto de Dallas-Fort Worth

Aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson

Aeropuerto JFK de Nueva York

Aeropuerto de Miami

Aeropuerto de San Diego

Con información de La Nación/GDA