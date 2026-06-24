"Actividad aérea inusual en la región": el Aeropuerto de Miami bromea acerca de los ovnis en Escocia vs. Brasil

El Aeropuerto Internacional de Miami se unió a las bromas surgidas en los últimos días en torno a la posible aparición de alienígenas este miércoles durante el encuentro por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 entre Brasil y Escocia en Miami e informó de una restricción del espacio aéreo sobre el estadio por "actividad aérea inusual en la región".

"La Administración Federal de Aviación acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de... actividad aérea inusual en la región", dijo el aeropuerto en la red social X. Acompañó el mensaje con la foto de un platillo volante sobre el aeropuerto, además de un emoji de una nave espacial.

The FAA has just issued an official airspace restriction for tonight’s Scotland vs. Brazil match due to reports of... unusual aerial activity in the region. 🛸 pic.twitter.com/yWKuJaccvA — Miami Int'l Airport (@iflymia) June 24, 2026

Este fenómeno se hizo viral en los últimos días en las redes sociales después de que una vidente brasileña, Vó Bahiana, dijera en televisión que había soñado la aparición de extraterrestres durante el encuentro entre la Canarinha y Escocia en el Hard Rock Stadium. “Tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de ella cuando se levantaba. Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con eso. Este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en el estadio en Miami", anunció al vidente, muy conmovida, en un video que recorrió las redes sociales y la volvió una invitada a varios programas de TV.

Las redes sociales se contagiaron rápidamente de sus declaraciones, publicando todo tipo de montajes y teorías al respecto. Algunos usuarios incluso hicieron montajes basándose en las declaraciones de Bahiana, que adelantó que los futbolistas Neymar Junior, del Santos, y Vinicius Junior, del Real Madrid, serían los más afectados por la invasión alienígena.

Hasta ahora, los únicos extraterrestres que ha visto este Mundial son los jugadores Clase A que no han parado de romper récords. El más impresionante, el de Lionel Messi y Kylian Mbappe, que llevan cinco y cuatro goles en dos partidos y quieren convertirse en los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo. El argentino tiene 18 y el francés alcanzó a Miroslav Klose, ya retirado, con 16.