Darwin Núñez celebró sus 27 años en la concentración de Uruguay y tuvo la compañía de su familia

En medio de la máxima exigencia que implica disputar una Copa del Mundo, Darwin Núñez tuvo un momento especial para celebrar sus 27 años. El delantero de la selección uruguaya recibió una emotiva sorpresa familiar durante la concentración de la Celeste en Playa del Carmen, donde se prepara para afrontar un partido clave frente a España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

La imagen fue compartida por su pareja, Lorena Mañas, a través de sus redes sociales. Allí se observa al atacante rodeado de sus seres queridos y junto a una torta decorada especialmente para la ocasión, mientras disfruta de un breve momento de distensión en plena competencia internacional.

"Feliz vida mi amor!! Te amo hasta que el sol se apague", escribió Mañas en la publicación que rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitaciones para el futbolista uruguayo.

El cumpleaños encuentra a Núñez en un momento de gran responsabilidad dentro del plantel dirigido por Marcelo Bielsa. Tras el empate en el debut ante Arabia Saudita y la igualdad frente a Cabo Verde, Uruguay llega a la última jornada del grupo obligado a sumar frente a una de las selecciones más fuertes del torneo para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

La Celeste afrontará el encuentro ante España con la necesidad de conseguir un resultado positivo y dependiendo también de lo que ocurra en el otro partido de la serie entre Arabia Saudita y Cabo Verde.

Darwin Núñez durante el partido de Uruguay contra Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: EFE

En ese contexto, Núñez aparece como una de las principales cartas ofensivas de Uruguay para intentar dar el golpe y avanzar de ronda. El exdelantero de Liverpool de Inglaterra se podría meter en el once inicial de la Celeste en lugar de Federico Viñas.

Mientras el foco deportivo está puesto en una jornada decisiva para el futuro de la selección en el Mundial, el delantero tuvo la oportunidad de celebrar un nuevo año de vida acompañado por su familia, un impulso anímico extra antes de uno de los desafíos más importantes de la Copa del Mundo.