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El País Ovación Mundial

A qué hora juega Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026 este jueves 25 de junio y por dónde ver el partido

La Tri buscará su primer triunfo ante una Alemania que ganó sus dos partidos. Juegan el jueves 25 de junio en el MetLife Stadium por la definición del Grupo E.

El País
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24/06/2026, 11:25
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Gonzalo Plata se lamenta en el partido de Ecuador contra Costa de Marfil.
Gonzalo Plata se lamenta en el partido de Ecuador contra Costa de Marfil.
Foto: Shawn Thew/EFE.

Ecuador y Alemania se enfrentarán el jueves 25 de junio de 2026 por el Grupo E del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro comienza a las 16:00 horas locales (17:00 de Uruguay).

El partido tendrá peso directo en la tabla: Alemania llegará con puntaje perfecto después de golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil, mientras que Ecuador buscará un milagro que le dé la clasificación, tras perder 1-0 con Costa de Marfil y empatar 0-0 ante Curazao.

Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

La selección europea mostró poder de fuego con tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav en sus dos primeras presentaciones. La Tri, en cambio, necesitará mejorar en ataque para sostener sus posibilidades de clasificación.

Así están las posiciones del Grupo E en este momento:

Dónde ver el partido entre Ecuador y Alemania en vivo

Dónde ver Ecuador vs. Alemania: el encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable, por DGO, Flow, Disney+ Premium, y DAZN vía streaming, y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Para los espectadores en Uruguay, el encuentro se transmitirá gratis en televisión abierta a través de Canal 5, además de Antel TV en streaming, también de forma gratuita.

Cómo llegan Ecuador y Alemania al cruce del Grupo E

La ecuación es clara para los ecuatorianos: si no ganan, se marcharán a casa eliminados. El historial entre ambas selecciones no es nada alentador para los sudamericanos, ya que figuran dos partidos jugados, con dos triunfos alemanes.

Ecuador afrontará el partido con la necesidad de sumar después de dos juegos sin victorias.

Jordy Alcivar, volante de la selección de Ecuador, disputa la pelota con Juninho Bacuna, mediocampista de Curazao.
Jordy Alcivar, volante de la selección de Ecuador, disputa la pelota con Juninho Bacuna, mediocampista de Curazao.
Foto: JUAN MABROMATA/AFP fotos.

La selección ecuatoriana ya disputó cinco Copas del Mundo y tiene como mejor campaña los octavos de final de 2006, antecedente que alimenta su aspiración de volver a competir en instancias decisivas.

Alemania llegará respaldada por su presente y por una historia de enorme peso: ganó cuatro Mundiales, en 1954, 1974, 1990 y 2014, y también acumula títulos europeos y múltiples presencias en finales y semifinales.

En este torneo, además, convirtió nueve goles en dos partidos y ganó ambos encuentros, con Deniz Undav como una de sus cartas ofensivas más efectivas.

FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany vs Ivory Coast
Deniz Undav, de la selección alemana, autor de tres goles en lo que va del Mundial 2026.
EDUARDO LIMA/EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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