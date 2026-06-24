Paraguay se juega ante Australia su futuro en el Mundial 2026 en un choque lleno de paridad por el Grupo D

Paraguay y Australia jugarán este jueves 25 de junio de 2026 a las 19:00 horas locales (23:00 de Uruguay) por el Grupo D del Mundial 2026. El partido será en el Levi's Stadium, ubicado en San Francisco, Estados Unidos.

El cruce llegará con los dos equipos igualados en la necesidad de sumar para sostener sus aspiraciones en la zona.

Paraguay viene de caer 4-1 ante Estados Unidos y luego venció 1-0 a Turquía con gol de Matías Galarza, mientras que Australia debutó con triunfo 2-0 frente a Turquía y después perdió 2-0 contra Estados Unidos. Ambos acumulan dos goles en el torneo y los dos cayeron frente a los estadounidenses.

Así están las posiciones del Grupo D en este momento:

Tanto para los Socceroos como para la Albirroja, un punto bastaría para meterse en los dieciseisavos de final del Mundial. Sin embargo, el conjunto guaraní buscará una victoria que le permita ingresar directamente como segundo para evitar clasificar como mejor tercero. En este momento, el panorama es ampliamente nivelado para ambos, y solo los separa la diferencia de goles, que para Australia es de cero y para Paraguay es de -2.

Qué canales transmiten Paraguay vs. Australia en vivo

El partido se podrá seguir por DSports 2, en televisión por cable, y también por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que también será una opción para ver el encuentro. AUF.TV también transmitirá el partido para el territorio uruguayo.

Hinchas de Paraguay en el Levi's Stadium. Foto: @Albirroja.

Cómo llegan Paraguay y Australia al partido clave del Grupo D

Paraguay intentará apoyarse en la reacción que mostró ante Turquía, cuando golpeó rápido con el tanto de Galarza a los 2 minutos, asistido por Julio Enciso, y sostuvo una victoria clave pese a jugar condicionado tras la expulsión de Miguel Almirón. En su debut, la Albirroja había sufrido ante Estados Unidos, aunque descontó por intermedio de Mauricio Prado, también con asistencia de Enciso.

Australia, por su parte, ya dio una muestra de eficacia en su estreno con el 2-0 ante Turquía: Nestor Irankunda abrió el marcador a los 27 minutos, tras pase de Paul Okon-Engstler, y Connor Metcalfe selló el triunfo a los 75.

Nestory Irankunda festeja el primer gol de Australia frente a Turquía por el Mundial 2026. Foto: AFP.

En la segunda fecha cayó ante Estados Unidos, en un partido que se encaminó temprano con un gol en contra de Cameron Burgess y otro de Alex Freeman antes del descanso.

En el historial entre ambas selecciones se registran cinco partidos: Paraguay no ganó, Australia se impuso en dos oportunidades y hubo tres empates.

Ese dato de enfrentamientos le da un antecedente favorable a los Socceroos, aunque el presente del grupo deja el margen abierto para un duelo de alta tensión.

La selección paraguaya es una de las representantes tradicionales de la Conmebol, con dos títulos de Copa América y una trayectoria mundialista que tuvo su punto más alto en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Australia, que pasó de la OFC a la AFC en 2006, se consolidó como una potencia asiática, ganó la Copa Asia 2015 y alcanzó los octavos de final en los Mundiales de 2006 y 2022.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.