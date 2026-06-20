De no creer: Miguel Almirón sufrió la nueva regla y vio la roja en el Turquía-Paraguay por taparse la boca

"Ley Prestianni". Así la llamaron de forma popular luego del revuelo que generó el argentino Gianluca Prestianni al discutir con el brasileño Vinicius Jr en el marco de la UEFA Champions League en un partido entre Benfica y Real Madrid donde el norteño aseguró sufrir discriminación.

"Cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta roja", indica la regla que sufrió Miguel Almirón en el partido entre Turquía y Paraguay. El guaraní, en un momento caldeado del encuentro, se llevó la mano al rostro y se dirigió a Mert Muldur.

Rápidamente, el lateral turco le advirtió al asistente del salvadoreño Iván Barton que se había dado esa situación y el central inmediatamente fue llamado por el VAR. A través de la asistencia tecnológica se confirmó que el futbolista del Atlanta United efectivamente se había tapado la boca y por lo tanto la decisión fue de expulsión.

Poco para reclamar y mucho para reclamarse. Es que con el resultado 1-0 a favor, el "10" de los dirigidos por Gustavo Alfaro dejó a su selección con uno menos en un partido complicado y en el que la Albirroja está obligada a la victoria para seguir con chances certeras de avanzar.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

“Lo que queremos es que los jugadores se abstengan de hacer eso. Cubrirse la boca cuando se habla durante una confrontación no es algo involuntario. No es algo que ocurra por accidente o por instinto. Un jugador lo hace porque decide hacerlo", había expresado Pierluigi Collina, jefe arbitral de FIFA, a la hora de presentar las nuevas normas para el Mundial.

"Por tanto, si los jugadores saben que taparse la boca en ese tipo de situaciones constituye una infracción o una conducta que no se desea ver, esperamos simplemente que dejen de hacerlo. Es así de simple”, finalizó el italiano.

Cabe recordar que el propio Miguel Almirón había sido protagonista de otra jugada muy particular en el Mundial 2026 y que también tuvo que ver con una nueva regla para esta Copa del Mundo y que refiere a que un árbitro puede cambiar una tarjeta amarilla en caso de que el VAR le indique que la jugada fue al revés de lo cobrado.

En ese sentido, Tim Ream había visto la amarilla por una supuesta infracción al guaraní en el partido entre Estados Unidos y Paraguay, pero tras revisión del VAR se constató que Almirón había simulado y que no solo no era falta y amarilla para el defensa norteamericano, sino que la tarjeta debía ser para el jugador de la Albirroja, que terminó recibiendo la amonestación.