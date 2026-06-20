Raphinha salió por lesión frente a Haití y se sumó a la lista de bajas que tiene Brasil en el Mundial 2026

La preocupación invadió a toda la selección de Brasil en el minuto 40 en el partido ante su par Haití por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, debido a que una de sus figuras como es Raphinha tuvo que ser sustituida por una molestia física.

En ese entonces el equipo que dirige Carlo Ancelotti ganaba por 2-0 sobre el combinado centroamericano, aunque tuvo una bomba y fue que el extremo del Barcelona pidió la asistencia médica. Lo vieron e hicieron el gesto de que debía abandonar el campo de juego.

PROBLEMAS PARA ANCELOTTI: RAPHINHA SALIÓ CON MOLESTIAS



El atacante de la Canarinha se retiró con cara de preocupación y fue sustituido al 40' por Rayan.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uIOOqOGc2M — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Por esto, el exentrenador del Real Madrid movió rápido el banco de suplentes para que Rayan entrara en lugar del número 11 en el minuto 40. De esta manera, se suma a la lista de sanidad que tiene la Canarinha en la Copa del Mundo 2026 donde se encuentra Neymar Junior.

El crack del Santos sufrió una lesión en la pantorrilla antes de sumarse a la delegación brasileña que iba a competir en el Mundial 2026. Según los medios norteños, el exjugador del Barcelona y del París Saint Germain recién estaría a la orden para los dieciseisavos de final.

En las próximas horas se le harán estudios a Raphinha para determinar cuál es el grado de la lesión que sufrió, también para saber cuánto tiempo le demandará la recuperación y así tener en claro si podrá volver a jugar la Copa del Mundo 2026 con la camiseta de la selección brasileña.

Un hecho positivo es que el futbolista del Barcelona dejó el campo caminando por sus propios medios.