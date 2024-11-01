Noticias de Selección de Haití en El País Uruguay Haití es una selección que pertenece a la Concacaf, confederación en la que formalizó su afiliación en 1961. Previo a su clasificación al Mundial 2026, su mayor logro en la Copa del Mundo se registró en la edición de Alemania 1974, donde disputó la fase de grupos del torneo. En cuanto a títulos oficiales absolutos, el equipo se consagró campeón de la Copa CONCACAF en 1973 (precursora de la Copa Oro) y obtuvo la Copa del Caribe en dos ocasiones: 1979 y 2007.