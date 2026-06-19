Peñarol vs. Aguada en vivo: el Antel Arena recibe un partido donde ambos van por ponerse a un punto del título

Peñarol y Aguada volverán a chocar en el quinto partido de las finales en el Antel Arena, a partir de las 21:15 horas, donde ambos intentarán sumar un punto bisagra que los deje a uno del título de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Arbitrarán Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Martín Fernández.

La quinta final la pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

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Aguada dejó de ser un equipo centrado en lo que pudiera producir Donald Sims, y Santiago Vidal jugando desde el bloqueo directo de Luis Santos. Ha repartido tiros hacia afuera y encontrado aciertos de sus actores de reparto en ofensiva, donde Federico Pereiras fue quien se robó los flashes del juego 4 con un gran 6/9 en triples. A eso sumó el dominio de Santos en el juego interno, el punto de mejora claro que tenía el equipo de Leandro Taboada luego de la derrota en los dos primeros partidos donde el aurinegro dañó con muchos puntos de segunda oportunidad, en una alta cifra de rebotes ofensivos.

Por su parte, Leandro García Morales, que había tenido una mano clave en los ajustes defensivos en el correr de la serie, se quedó sin soluciones en los dos siguientes encuentros. Peñarol no pudo imponer su intensidad, sacando los últimos cinco minutos del último cuarto, perdiendo además los puntos de corrida, un aspecto clave para el Mirasol. La lesión de Norris Cole lo limitó al equipo ofensivamente, había sido el principal generador ante la baja de Santiago Vescovi, que si bien volvió y fue importante, no pudo imprimir verticalidad ante una defensa de Aguada que desde el colectivo está siendo la gran ganadora de la serie, deteniendo los rompimientos y llegando mejor a los tiros de afuera, sobre todo a los de Skyler Hogan que fue el factor X del primer punto.

Ahora el Carbonero tendrá otro giro de timón en los playoffs. Ya había perdido a un interno dominante como Andrés Ibargüen y tuvo que incorporar un grande de otras características como Gabriel Jaú, que juega más abierto.

Ahora el turno será para meter en el equipo a Joaquín Rodríguez, que seguramente haga que Vescovi asuma en el rol de generador y tenga en la segura mano de tres puntos del mercedario un aporte clave, sobre todo para abrir la cancha con su tiro ante un Aguada que se viene imponiendo en la defensa en la pintura.

La llegada del formado en el rojiverde puede ser además clave para que el equipo de Leandro García Morales para elevar el ritmo, siendo un muy buen defensor sobre el balón, un jugador clave para correr la cancha y además tiene en el tiro en transición una herramienta sólida dentro de su enorme abanico ofensivo.