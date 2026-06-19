Nacional confirmó la vuelta de un campeón y tiene a dos nombres probables para su última ficha

Gastón Semiglia volverá a Nacional. El campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-25 y la Liga Sudamericana 2024 viene de jugar en Hebraica Macabi en el último torneo local. Ahora llegó a un acuerdo para pegar la vuelta al Polideportivo del Gran Parque Central.

El oriundo de Marne viene de una temporada irregular, con partidos muy altos desde la anotación y otros bajos, pero cerró de gran manera anotando 17 en los últimos dos encuentros de playoffs frente a Aguada, en los cuales su equipo compitió, pero se fue barrido. Semiglia promedió 9,3 puntos, con un 34% en triples, bajando su producción de la temporada del título donde había promediado 10,2. La información la anunció Fernando Martínez Larrosa y confirmaron fuentes del club a Ovación.

El tricolor además ya había renovado a Patricio Prieto y Gianfranco Espíndola, mientras que también extendió el vínculo con Pablo Gómez, quien pasará a ser ficha mayor. El equipo que acordó una extensión del vínculo con el entrenador campeón Álvaro Ponce, resta definir quien será su última ficha nacional.

Ovación confirmó que es un hecho que Luciano Parodi no continuará en el plantel, con una posible salida al exterior. Quienes tampoco seguirán en el equipo son Marcos Cabot, mientras que Agustín Méndez —que pasa a ser ficha mayor— ya anunció su despedida y va a jugar en Goes.

Aún falta determinar la situación de Bernardo Barrera, pero su continuidad en el equipo dependerá del perfil de los extranjeros. Si Nacional decide ir por un base es muy probable que el oriundo de Bohemios continúe en el equipo, pero la otra opción que se maneja en el tricolor es la de Facundo Terra. El base que no continuará en Defensor Sporting es una de las fichas codiciadas del mercado ya ha sido sondeado por varios equipos protagonistas, pero el Bolso está interesado en entrar en la negociación.