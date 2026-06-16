Aguada 2-3 Peñarol en vivo: se juega la cuarta final en el Antel Arena, en un punto que puede ser bisagra

Aguada y Peñarol se enfrentan otra vez en el Antel Arena a partir de las 21:15 horas por la cuarta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el arbitraje de Alejandro Sánchez Varela, Vivian García y Martín Rial. Si bien el Carbonero lidera 2-1, el rojiverde viene de dominarlo como local y descontó gracias a un altísimo tono defensivo, tomando por primera vez en la serie las riendas en un tramo del encuentro.

La cuarta final la pasar VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Quintetos

Gabriel Jaú será por primera vez titular en Peñarol.

Aguada: Santiago Vidal, Donald Sims, Federico Pereiras, Jordan Williams, Luis Santos. DT: Leandro Taboada. Suplentes: Juan Santiso, Joaquín Osimani, Joaquín Rodríguez, Bautista Traversa, Agustín Zuvich, Agustín Gentile, Valentino Acuña.

Peñarol: Norris Cole, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Emiliano Serres, Gabriel Jaú. DT: Leandro García Morales. Suplentes: Santiago Vescovi, Federico Bavosi, Santiago Calimares, Conrado Heilmann, Nicolás Lema, Martín Rojas, Leandro Quiñones.

La previa

Las finales han sido una batalla de ritmo, con el Mirasol intentando elevarlo y el Aguatero a atacar en el cinco contra cinco, donde en el último juego se cerró sobre los rompimientos, le sacó verticalidad a su rival y lo obligó a intentar ganarlo de afuera, donde el equipo de Leandro García Morales no tiró bien, pero sobre todo porque los tiros vinieron en manos no tan confiables. Por primera vez en la serie estará a la orden Santiago Vescovi, pero su participación está en duda.

Por su parte, el equipo de Leandro Taboada fue de a poco bajando el alto score con el que perdió el primer partido. Fue más competitivo cerca a los 85 puntos y en el último logró bajar a su rival a su cifra más baja de la temporada. El Carbonero solo había anotado 71 puntos en el clásico que perdió en el Palacio Peñarol.