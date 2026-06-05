La cifra histórica que alcanzó Peñarol y el récord histórico que persigue en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Con el triunfo frente a Aguada en la primera final, Peñarol estableció un nuevo récord en playoffs desde que se instauró la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en 2003. El Carbonero se transformó en el primer equipo en ganar sus siete primeros partidos de la postemporada, dejando atrás la cifra de seis que alcanzó Malvín en la edición 2013-14.

Pero si bien al Mirasol le queda aún un largo camino a recorrer, frente además a un muy buen rival que no le va a poner el camino sencillo, persigue una cifra récord que puede convertirlo en el campeón más dominante de este siglo.

El Carbonero tan solo perdió seis partidos durante la fase regular (en 32 partidos) y esta cifra se ve magnificada por lo que hizo el equipo en los playoffs, donde no ha registrado caídas todavía y le permitieron alcanzar la cifra de 11 triunfos consecutivos para llegar entonado a la definición. Hasta ahora el equipo menos vencido en una temporada de la LUB fue Biguá, que en 2021 perdió solo seis partidos, pero su cifra se ve minimizada porque a raíz de la pandemia el torneo se jugó a una sola rueda (11 partidos de fase regular).

Yendo a porcentaje, el Pato ganó el 71% de los partidos, pero tiene a 10 equipos que obtuvieron una efectividad mayor por encima. El récord lo poseen dos instituciones: el Malvín mencionado anteriormente de 2014, que su fortaleza mayor la tuvo en playoffs, donde perdió un solo juego; y el Biguá de 2022, que solo cayó en cuatro encuentros en la fase regular. Ambos perdieron apenas siete partidos en 39 disputados, totalizando un 82% de efectividad.

Para superar esta cifra, Peñarol tiene una derrota para dar, pero en caso de barrer la serie no solo registrará un nuevo porcentaje récord de triunfos (85%) en LUB, sino que será además el primero en barrer una llave al mejor de siete partidos (que se juegan desde 2013) y además se convertirá en el primero en conseguir una postemporada con pleno de triunfos.

Remontando el análisis a las épocas del viejo Federal, el último en conseguir este último hito, fue Welcome en 1998. Aquel equipo cargado de estrellas que lideraba Óscar Moglia, ganó sus ocho partidos de playoffs y perdió apenas siete partidos de 52 disputados (87%).