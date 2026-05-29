Denuncia a la hinchada de Aguada: plazos y posibles sanciones, que podrían dejar a su público sin alguna final

Aguada sigue en horas de festejo. El equipo rojiverde despachó a Nacional, el rival que lo venció en las últimas finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y ahora volverá a enfrentarse a Peñarol en la definición, como en 2024. Pero el clima de fiesta podría verse empañado por múltiples denuncias que entraron a la parcialidad, que podría ver algunos partidos de la definición por televisión.

El juego tuvo que ser detenido en tres ocasiones, por hinchas que ocuparon durante el segundo tiempo el pasillo detrás del aro al que atacó el tricolor. La terna compuesta por Alejandro Sánchez Varela, Diego Ortiz y Martín Fernández denunció que los hinchas que se situaron en ese sector "agitaron una bandera con objetivo de distraer al rival en los tiros libres", arrojaron "un hielo a la cancha" y que los que entraron en la parte baja se situaron "casi en el terreno de juego". A su vez agregaron que solicitaron la "asistencia de la guardia privada de Aguada y los mismos hicieron el esfuerzo de detener las inconductas, aunque por momentos se vieron superados por las situaciones". El documento oficial fue presentado por Básquetbol de Primera (El Espectador).

A su vez, una vez terminado el partido, durante la evacuación de la delegación de Nacional, se generó un tumulto, con intercambio de agresiones entre parcialidad rojiverde y los tricolores que asistieron al partido, donde se aprecia además un claro golpe de puño de un hincha que eludió al cordón de seguridad que establecieron las guardias privadas y la policía que accionaron rápidamente para que el problema no se agrave. El video fue publicado por la cuenta de Instagram hinchadas_de_uruguay.

Si a raíz de la denuncia Aguada y/o Nacional reciben una quita de puntos, se hará efectiva en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27, pero en caso de que el rojiverde reciba una sanción a su hinchada, entrará en vigor para el presente torneo.

Más allá de que los playoffs sean en cancha neutral, el rojiverde no podría contar con su público, solo en los partidos que oficie como local, es decir, en los juegos 2, 4 y 6.

Sin embargo, es más que claro que la gente de Aguada podrá hacerse presente en los primeros partidos, por los plazos del Tribunal de Penas. Si bien en playoffs este actúa en régimen de urgencia, esto solo aplica para denuncias contra jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

Según averiguó Ovación con fuentes de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), el Tribunal deberá esperar hasta el lunes, por si entra alguna denuncia más, el martes se daría vista a los equipos, que tendrán luego 48 horas hábiles para contestar y posteriormente el Tribunal tendrá cinco días hábiles para expedirse. Si se cumplen los plazos y efectivamente hay sanción, el hincha Aguatero no podrá estar en los juegos 4 y 6, pero existe la posibilidad, que por solicitar testigos, se efectúen prórrogas que hagan que el fallo salga posterior al martes 16, por lo que la parcialidad se pierda un solo partido definitorio, o ninguno si el Tribunal se expide después del lunes 22.

Aguada y Nacional se exponen como denuncia más grave al artículo 116 del Código Disciplinario Deportivo (agresión) o al 118 (riña). El primero tiene una pena de dos a seis puntos y suspensión de hinchada de uno a 12 juegos, por el cual ambos ya tienen antecedentes este campeonato y podría traer agravantes, mientras que si son juzgados por el 118, la pena establecida va de dos a ocho puntos y de dos a ocho partidos sin afición local.