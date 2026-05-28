Aguada 15-20 Nacional en vivo: el tricolor salió con mayor intensidad, con una buena defensa sobre su pintura

Aguada intentará abrochar su boleto a su tercera final consecutiva frente a su público, cuando reciba al único rival que supo ganarle en el Estadio Propio Aguatero, Nacional, a partir de las 20:15 horas. El rojiverde viene de ganar de visitante ambos partidos, mientras que en su escenario fue derrotado con contundencia en el primer segundo punto. Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Diego Ortiz y Martín Fernández.

El cuarto punto de las semifinales lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

El partido arrancó de bajos porcentajes, pero con Nacional imponiendo su impronta, más intenso y con la inclusión de Gianfranco Espíndola para elevar el ritmo. El tricolor arrancó 7-0 arriba, pero Leandro Taboada encontró mayor intensidad de su banca y un Jordan Williams más eficiente en el goleo. Si bien el rojiverde llegó a ponerse a tiro, Álvaro Ponce contó con un buen ingreso de Pablo Gómez, como protector de aro y cargó el bajo junto a Connor Zinaich para recuperar la renta.

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