Santiago Vescovi sufrió una fractura de pómulo y está descartado para las finales y la ventana de la selección

Santiago Vescovi quedará descartado para las finales e incluso para la próxima ventana de las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2027. El base de la selección sufrió en principio una fractura de pómulo y será intervenido quirúrgicamente. La lesión se dio tras un fuerte choque con Elijah Weaver por el cual el oriundo de Bohemios tuvo que dejar inmediatamente la cancha.

Según informó Pica la Naranja (Radio Universal) el jugador será operado en el Hospital Británico en las primeras horas del miércoles, que confirman la entidad de la lesión que fuentes del club le contaron a Ovación en el Palacio Peñarol y que confirmaron minutos más tarde. El formado en la universidad de Tennessee quedará descartado para la definición de la Liga Uruguaya de Básquetbol y la doble fecha frente a Argentina y Cuba, que se jugará en el Antel Arena el 2 y el 5 de julio.

Para Peñarol será una baja irrecuperable, no solo por la calidad del jugador que quedaría desafectado de la definición del campeonato, sino también porque en etapa de playoffs no están permitidos los recambios de nacionales por lesión.

Este fue el choque entre Santiago Vescovi y Elijah Weaver por el cual el jugador carbonero debió abandonar el partido cuando restaban 3:50 minutos del tercer cuarto. pic.twitter.com/Eo7kQR3eNI — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 27, 2026

Por su parte, la selección podría sumar una nueva baja, ya que en la jornada de hoy se confirmó que Bruno Fitipaldo, sufrió una ruptura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda y estará seis semanas de baja, según informó este martes La Laguna Tenerife.

"Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Bruno Fitipaldo han confirmado que sufre una ruptura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador está en manos de los servicios médicos y de recuperación del club y el tiempo estimado de baja es de seis semanas", indicó el equipo canario en un comunicado.

Si los plazos de la lesión son efectivamente seis semanas, Fiti sería dado de alta dos días antes del partido ante Argentina, que se jugará el 2 de julio en el Antel Arena, mientras que el 5, Uruguay jugará el segundo partido de la ventana frente a Cuba, también como local.