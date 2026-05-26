Lesión de Bruno Fitipaldo enciende las alarmas de cara a un partido clave contra Argentina por Clasificatorias

A poco más de un mes para una doble fecha clave para la selección de básquetbol de Uruguay, donde puede quedar muy cerca de la clasificación a un Mundial luego de 41 años, Bruno Fitipaldo encendió las alarmas en el cierre de la fase regular de la Liga ACB.

El base de La Laguna Tenerife, sufrió una ruptura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda y estará seis semanas de baja, según informó este martes el club aurinegro.

El base sufrió la lesión en la recta final del partido de la jornada 33 de la Liga Endesa ante el Covirán Granada, que acabó con victoria a domicilio de los tinerfeños por 96-109 y que a posteriori le valió la clasificación a su equipo para los playoffs.

"Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Bruno Fitipaldo han confirmado que sufre una ruptura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador está en manos de los servicios médicos y de recuperación del club y el tiempo estimado de baja es de seis semanas", indicó La Laguna Tenerife en un comunicado.

Con la clasificación ya asegurada para las eliminatorias por el título como séptimo de la tabla, los de Txus Vidorreta deberán esperar a la última jornada para saber quién será su rival en los cuartos de final.

Fuentes de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) le informaron a Ovación, este martes el médico de la selección, Diego Larroque, se comunicará con el de La Laguna Tenerife para saber los pasos a seguir.

Es muy probable que la lesión aparte al oriundo de Náutico de la temporada, debido a que los playoffs comenzarán el 2 de junio y se espera que se terminen en dicho mes.

Si los plazos de la lesión son efectivamente seis semanas, Fiti sería dado de alta dos días antes del partido ante Argentina, que se jugará el 2 de julio en el Antel Arena, mientras que el 5, Uruguay jugará el segundo partido de la ventana frente a Cuba, también como local.

Los abonos ya están a la venta

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) sacó a la venta los abonos para ambos partidos, con precios que van de $1200 a $5000. Los ingresos para el codo y las cabeceras del nivel 3 costarán $1200, mientras que los laterales de dicho nivel, podrán ser adquiridos por $1600. En el nivel 1 el sector fondo valdrá $1800, $2000 los codos, el sector central del fondo $2400 y la tribuna retráctil del centro $3000. Para estar a nivel de cancha se deberá abonar $4000 en el lateral y $5000 en el frente.

La compra de abonos solo estará disponible hasta el 1° de junio. A partir de dicha fecha se venderán las entradas para ambos partidos por separado, sin detalles confirmados aún.