Básquetbol: la selección femenina confirmó a un DT bicampeón para disputar el Sudamericano, en agosto

Gino Alderete, bicampeón de LFB en Uruguay, y subcampeón de Liga Sudamericana con Defensor Sporting, es el elegido por la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para suceder a Álejandro "Gallego" Álvarez, como DT de la selección mayor femenina, quien fue retirado del cargo tras ocho años, a fines de 2024.

La asunción del nuevo DT se da en la previa del Sudamericano, donde la Celeste buscará revertir la mala imagen que dejó en el torneo pasado, donde terminó último sin cosechar triunfos, un claro paso atrás, luego de haber tenido una buena participación en la edición de 2022, y una medalla de Bronce en los Juegos Odesur, de dicho año.

Alderete era el nombre más resaltable, para asumir el cargo. Fue líder de un sorprendente equipo de Defensor Sporting, que se impuso ante una gran hegemonía de Malvín, que había ganado 15 de los últimos 16 torneos. Bajo el mando del DT sanducero, las Decanas gananaron los campeonatos de 2020 y 2021, y luego rompieron una barrera gigante para el básquetbol femenino uruguayo, la de llegar a la final, de un torneo continental. Hasta ese entonces, los clubes Charrúas nunca habían podido superar una primera fase.

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Gino Alderete es el nuevo entrenador de la Selección Uruguaya Femenina. #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/KbDJs25T7P — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) April 21, 2026

Si bien el entrenador fue destituido de su cargo a fines de 2022, su nombre volvió a los primeros planos, cuando llevó al humilde Yale, a semifinales tres años consecutivos. El primero, en el que se desempeñó como asistente de Gerardo González, le dio al equipo un impensado tercer lugar. Luego, como entrenador en jefe, pudo alcanzar al año siguiente el subcampeonato; y cerró su ciclo nuevamente en el podio, en 2025. Este año, Alderete estará a cargo de Aguada, equipo que se planta como uno de los principales contendientes al título que ostenta Defensor Sporting, que es bicampeón del torneo.

Uruguay atraviesa uno de sus mejores momentos en la rama, con varias jugadoras en Argentina, y en Europa, siendo los casos de Josefina Zeballos, Florencia Niski —en España— y Camila Kirschenbaum —en Italia— como los más resaltables.

A su vez, los clubes Charrúas han tenido buenas participaciones en los torneos internacionales. Defensor Sporting alcanzó el subcampeonato en la Liga Sudamericana en 2022, logro que consiguió también Aguada en 2023 y 2024, mientras que Malvín también se hizo con un subcampeonato, en la Women's Basketball League Americas, en 2023.

El Sudamericano de selecciones se jugará en agosto, con sede aún por definir, pero con posibilidades serias de que esta sea en Brasi. Se desarrollará en dos grupos, donde los dos mejores de cada uno avanzarán a las semifinales, y además clasificarán a la AmeriCup, que se jugara en El Salvador, en 2027.