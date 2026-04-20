Gianfranco Espíndola fue sancionado por agredir a Agustín Zuvich: se perderá el clásico y la Liguilla

Nacional recibió una dura noticia tras subirse al podio en la Basketball Champions League Americas. El tricolor, que en el plano local alinea cuatro victorias consecutivas, tuvo en el éxito ante Aguada la expulsión de Gianfranco Espíndola, que fue denunciado por "aplicarle un codo en el rostro" a Agustín Zuvich, recibió de parte del Tribunal, la pena de cuatro partidos de suspensión.

La información la dio Básquet Caliente y fue confirmada a Ovación por fuentes del club. Recordar que en los torneos FUBB, las penas a jugadores son redimibles por una multa, cuando la sanción es de hasta tres partidos, por lo que el alero deberá cumplir efectivamente la pena. El oriundo de Capurro, no estará en el clásico del próximo miércoles, y recién podrá volver en el primer partido de playoffs.

Luis "Gallo López, presidente de la comisión de básquetbol de Nacional, expresó su molestia a través de su cuenta de Facebook: donde manifestó que se dio "otro vergonzoso fallo en la calle Canelones (FUBB)". "Son patéticos", concluyó.

El Tribunal de Penas en su fallo expresó que Espíndola "aplica un codazo intencional que llega a destino y provoca la caída", acto que tipifica como agresión. Este ítem se encuentra en el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo, con una pena que va de dos a 10 partidos.

El ente de la FUBB entendió que por la "entidad de la agresión, pero teniendo en cuenta que el jugador no tiene antecedentes y se retiró acatando la decisión del juez" se le darán "dos partidos más, de la penalidad mínima".

Espíndola estará afuera de los partidos ante Peñarol (miércoles 22), Aguada (sábado 25), Hebraica Macabi (martes 28) y Defensor Sporting (sábado 2 de mayo). En dichos encuentros, el tricolor buscará pelear por las dos primeras posiciones de la Liguilla, que garantizan ventaja de localía hasta las semifinales.