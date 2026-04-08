Se lanzó la Liga Femenina de Básquetbol 2026: comenzará el 28 de abril, con la participación de nueve equipos
Defensor Sporting será quien defienda la corona, en una edición que tiene a Malvín y Aguada como sus principales contendientes. Juventud es baja, respecto a la edición de 2025.
La Liga Femenina de Básquetbol dio el salto inicial hacia una nueva temporada, en la que contará con nueve equipos, uno menos que el año pasado, tras no competir más Juventud. Defensor Sporting, actual bicampeón del torneo, comenzará su defensa del título ante Yale, equipo ante el que se coronó campeón en la temporada 2024.
El sorteo del fixture se realizó en el Hotel NH, con la presencia de autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), e integrantes y delegados de los equipos participantes. La LFB, llevará el nombre de Ximena García Otero, quien fue la primera mujer en salir a jugar al exterior, donde defendió clubes de Brasil, Argentina y Bolivia.
El torneo tendrá el mismo formato que el año pasado. Habrá un Clasificatorio, donde los nueve equipos jugarán todos contra todos, a una rueda. Los cinco primeros clasificarán a la Serie 1, etapa que asegura lugar en playoffs, mientras que los restantes irán a la Serie 2.
Las segundas fases se jugarán a dos ruedas. La de arriba servirá para ordenar las posiciones de postemporada, mientras que la de abajo, otorgará los últimos tres cupos a los cuartos de final. Solo el último equipo será quien deje de competir.
Las series de cuartos serán al mejor de tres, con ventaja de localía para los cuatro mejores posicionados. Los vencedores avanzarán a las semifinales, que se jugarán al mejor de cinco partidos, mientras que las finales también serán al mejor de cinco, pero en cancha neutral.
Los perdedores de los cuartos de final, jugarán semifinales y finales al mejor de tres, por la Copa de Plata.
Los días de juego serán los fines de semana, con la excepción de los playoffs, instancia en la que se jugarán dos encuentros por semana.
El año pasado, Defensor Sporting se impuso ante Malvín en cuatro partidos, mientras que Juventud —que ya no compite— se quedó con la Copa de Plata ante Urunday Universitario, en el tercer encuentro.
Las vigentes campeonas, las Playeras (máximas ganadoras de la competición, con 22 títulos) y Aguada, parten en la previa como los claros candidatos a alzar el trofeo.
La primera fecha tendrá a Urunday Unversitario enfrentando a Tabaré, Defensor Sporting recibirá a Yale, Lagomar será local ante Cordón, mientras que el plato fuerte será el cruce entre candidatos, Malvín y Aguada, que en 2022 y 2023 disputaron finales que se definieron ambas en el quinto partido. 25 de Agosto, libre en la primera fecha, debutará frente a las grises, en Parque Batlle.
El fixture del Clasificatorio
Fecha 1
Urunday Universitario vs. Tabaré
Defensor Sporting vs. Yale
Lagomar vs. Cordón
Malvín vs. Aguada
Libre: 25 de Agosto
Fecha 2
Aguada vs. Lagomar
Cordón vs. Defensor Sporting
Yale vs. Urunday Universitario
Tabaré vs. 25 de Agosto
Libre: Malvín
Fecha 3
25 de Agosto vs. Yale
Urunday Universitario vs. Cordón
Defensor Sporting vs. Aguada
Lagomar vs. Malvín
Libre: Tabaré
Fecha 4
Malvín vs. Defensor Sporting
Aguada vs. Urunday Universitario
Cordón vs. 25 de Agosto
Yale vs. Tabaré
Libre: Lagomar
Fecha 5
Tabaré vs. Cordón
25 de Agosto vs. Aguada
Urunday Universitario vs. Malvín
Defensor Sporting vs. Lagomar
Libre: Yale
Fecha 6
Lagomar vs. Urunday Universitario
Malvín vs. 25 de Agosto
Aguada vs. Tabaré
Cordón vs. Yale
Libre: Defensor Sporting
Fecha 7
Yale vs. Aguada
Tabaré vs. Malvín
25 de Agosto vs. Lagomar
Urunday Universitario vs. Defensor Sporting
Libre: Cordón
Fecha 8
Defensor Sporting vs. 25 de Agosto
Lagomar vs. Tabaré
Malvín vs. Yale
Aguada vs. Cordón
Libre: Urunday Universitario
Fecha 9
Cordón vs. Malvín
Yale vs. Lagomar
Tabaré vs. Defensor Sporting
25 de Agosto vs. Urunday Universitario
Libre: Aguada
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