Se lanzó la Liga Femenina de Básquetbol 2026: comenzará el 28 de abril, con la participación de nueve equipos

La Liga Femenina de Básquetbol dio el salto inicial hacia una nueva temporada, en la que contará con nueve equipos, uno menos que el año pasado, tras no competir más Juventud. Defensor Sporting, actual bicampeón del torneo, comenzará su defensa del título ante Yale, equipo ante el que se coronó campeón en la temporada 2024.

El sorteo del fixture se realizó en el Hotel NH, con la presencia de autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), e integrantes y delegados de los equipos participantes. La LFB, llevará el nombre de Ximena García Otero, quien fue la primera mujer en salir a jugar al exterior, donde defendió clubes de Brasil, Argentina y Bolivia.

El torneo tendrá el mismo formato que el año pasado. Habrá un Clasificatorio, donde los nueve equipos jugarán todos contra todos, a una rueda. Los cinco primeros clasificarán a la Serie 1, etapa que asegura lugar en playoffs, mientras que los restantes irán a la Serie 2.

Las segundas fases se jugarán a dos ruedas. La de arriba servirá para ordenar las posiciones de postemporada, mientras que la de abajo, otorgará los últimos tres cupos a los cuartos de final. Solo el último equipo será quien deje de competir.

Las series de cuartos serán al mejor de tres, con ventaja de localía para los cuatro mejores posicionados. Los vencedores avanzarán a las semifinales, que se jugarán al mejor de cinco partidos, mientras que las finales también serán al mejor de cinco, pero en cancha neutral.

Los perdedores de los cuartos de final, jugarán semifinales y finales al mejor de tres, por la Copa de Plata.

Los días de juego serán los fines de semana, con la excepción de los playoffs, instancia en la que se jugarán dos encuentros por semana.

El año pasado, Defensor Sporting se impuso ante Malvín en cuatro partidos, mientras que Juventud —que ya no compite— se quedó con la Copa de Plata ante Urunday Universitario, en el tercer encuentro.

Las vigentes campeonas, las Playeras (máximas ganadoras de la competición, con 22 títulos) y Aguada, parten en la previa como los claros candidatos a alzar el trofeo.

La primera fecha tendrá a Urunday Unversitario enfrentando a Tabaré, Defensor Sporting recibirá a Yale, Lagomar será local ante Cordón, mientras que el plato fuerte será el cruce entre candidatos, Malvín y Aguada, que en 2022 y 2023 disputaron finales que se definieron ambas en el quinto partido. 25 de Agosto, libre en la primera fecha, debutará frente a las grises, en Parque Batlle.

El fixture del Clasificatorio

Fecha 1

Urunday Universitario vs. Tabaré

Defensor Sporting vs. Yale

Lagomar vs. Cordón

Malvín vs. Aguada

Libre: 25 de Agosto

Fecha 2

Aguada vs. Lagomar

Cordón vs. Defensor Sporting

Yale vs. Urunday Universitario

Tabaré vs. 25 de Agosto

Libre: Malvín

Fecha 3

25 de Agosto vs. Yale

Urunday Universitario vs. Cordón

Defensor Sporting vs. Aguada

Lagomar vs. Malvín

Libre: Tabaré

Fecha 4

Malvín vs. Defensor Sporting

Aguada vs. Urunday Universitario

Cordón vs. 25 de Agosto

Yale vs. Tabaré

Libre: Lagomar

Fecha 5

Tabaré vs. Cordón

25 de Agosto vs. Aguada

Urunday Universitario vs. Malvín

Defensor Sporting vs. Lagomar

Libre: Yale

Fecha 6

Lagomar vs. Urunday Universitario

Malvín vs. 25 de Agosto

Aguada vs. Tabaré

Cordón vs. Yale

Libre: Defensor Sporting

Fecha 7

Yale vs. Aguada

Tabaré vs. Malvín

25 de Agosto vs. Lagomar

Urunday Universitario vs. Defensor Sporting

Libre: Cordón

Fecha 8

Defensor Sporting vs. 25 de Agosto

Lagomar vs. Tabaré

Malvín vs. Yale

Aguada vs. Cordón

Libre: Urunday Universitario